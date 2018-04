Für Eppelheim geht’s noch um den Aufstieg

Anzeige

„Unsere Jungs haben beim Spiel in Rohrbach einen enormen Willen gezeigt, waren in den letzten zehn Minuten noch in der Lage, die Partie zu drehen, und haben sich Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geholt“, schwärmt der TSG- Eintracht-Trainer Frank Engelhardt geradezu von seinen Spieler, die gezeigt haben, dass sie ihr Ziel den Klassenerhalt weiter im Fokus behalten. Jetzt steht Plankstadt ein wichtiges Sechs-Punktespiel in Neckarau bevor. Beide Mannschaften haben 14 Zähler und rangieren vor dem Abstiegsrelegationsplatz. „In Neckarau treffen wir auf einen Gegner, der weit unter seinen Möglichkeiten spielt. Mit Abel, Scalamato, Hahn, Engel, Zimmermann und Abdullah hat der VfL Spieler in seinen Reihen, die allesamt schon in der Verbandsliga aktiv waren, aber dennoch wie wir im Tabellenkeller stehen“, führt Engelhardt aus und hofft, dass seine Mannschaft am Sonntag in Neckarau wieder die Willensleistung wie in Rohrbach aufbietet.

Neuer Mann für Spvgg 06

VfB St. Leon hat bisher eine starke Rückrunde gespielt und erst am vergangenen Sonntag gegen Spitzenreiter TSV Wieblingen die erste Niederlage einstecken müssen. Sollte die Spvgg 06 Ketsch wieder an die Leistung wie beim 4:1 gegen Eppelheim anknüpfen können, dann ist auch in St. Leon etwas möglich. „Wir sind derzeit gut darauf und werden uns auch in St. Leon nicht verstecken und alles geben, um etwas Zählbares mitzunehmen“, geht der Ketscher Trainer Frank Eissler zuversichtlich die Auswärtsbegegnung an und lässt noch wissen, dass morgen der wieder genesene Jonas Wies das Tor hüten wird. „Julian Herzog hat eine sehr gute Partie gegen Eppelheim abgeliefert und uns mit dem gehaltenen Elfmeter die drei Punkte festgehalten. Wir wissen, was wir an ihm haben, dennoch bekommt Jonas wieder den Vorzug.“

Die Ketscher haben den ersten Neuzugang für die neue Runde zu vermelden. Es ist Salvatore Rindone, ein 27-jähriger Offensivspieler, der vom Fußball-Verbandsligisten FC Olympia Kirrlach an den Altrhein wechselt und auch schon beim FC Heidelsheim in der Verbandsliga am Ball war. „Mit Salvatore konnten wir einen sehr guten Stürmer verpflichten, mit dem wir schon seit einigen Jahren in Kontakt sind. Ich kenne ihn gut aus gemeinsamer Zeit in Kirrlach,“ ist Eissler froh, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.04.2018