Anzeige

Die HSG St. Leon/Reilingen erwartet mit der SG Muggensturm/Kuppenheim einen Abstiegskandidaten und könnte sich mit einem Erfolg in der oberen Tabellenhälfte der Oberliga behaupten.

Ein Heimspiel gibt es auch für Badenligist HG Oftersheim/Schwetzingen. Auf seiner Abschiedsrunde würde HG-Coach Klaus Braun, der nach Saisonende ja bekanntlich sein Amt abgibt (wir berichteten), gerne einen weiteren Sieg einfahren und die Zeichen dafür stehen gut.

A-Juniorinnen fehlen

Der TV Brühl ist derweil (Sonntag, 15.30 Uhr) Gast der SG Heddesheim, die zuletzt eine erstaunliche Entwicklung erfahren hat. Deren Trainer, der Schwetzinger Branko Dojcak, kann es kaum glauben, „dass ich mit meiner Truppe bis auf den dritten Platz vorgestoßen bin“. Diesen würde er gerne behaupten. Sein alter Kumpel Braun würde ihm diesen gerne abluchsen, steht Oftersheim/Schwetzingen doch nur einen Zähler hinter der SGH. So wird dafür von seiner Seite auf etwas Nachbarschaftshilfe von Brühl gehofft. Doch damit könnte es eher schlecht aussehen. Erschwert wird das Brühler Gastspiel in Heddesheim durch die Tatsache, dass die A-Jugendspielerinnen nicht mit dabei sind. Sie treten praktisch zeitgleich im Baden-Württemberg-Pokal in Kornwestheim an. Eine vom TVB beantragte Spielverlegung auf Samstag fand keine Zustimmung. Brühl wird wohl mit einer Rumpfformation antreten müssen. Auch Trainer Franz-Josef Höly wird fehlen, der ebenfalls vor den Toren Stuttgarts weilt.

Die HSG St. Leon/Reilingen II steht aktuell auf Platz 2 (nach Minuspunkten) hinter Landesliga-Tabellenführer Spvgg Ilvesheim. Und dieser schlägt nun in Reilingen auf. Sollte dem Favoriten ein Bein gestellt werden, wäre die HSG virtuell vorne. Meistertitel und Aufstieg liegen also durchaus noch im Bereich des Möglichen. mj/ako/tsg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.04.2018