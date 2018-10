Für gute Leistung wieder einmal nicht belohnt

„Unsere Mannschaft hat sich wieder einmal für ihre gute Leistung nicht belohnt“, sagte der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen gestern nach der unglücklichen 1:3-(1:1)-Niederlage beim FV Fortuna Heddesheim. Der SV 98 nimmt durch die dritte Niederlage in Folge nun den Abstiegsrelegationsplatz ein.

Die Gäste waren in der ersten Halbzeit das klar bessere Team und hatte auch durch Patrick Hocker die erste gute Gelegenheit, um in Führung. zu gehen. Doch statt selbst den Abschluss zu suchen, legte das SV-98-Eigengewächs den Ball quer und ließ so eine gute Chance verstreichen (12.). Auch Edmand Osmanaj – der in der Schwetzinger Sturmmitte zum ersten Mal von Beginn an spielte – vergab in aussichtreicher Position (15.). Nach einer präzisen Vorlage von Christoph Jüllich rechtfertigte Neuzugang Osmanaj seine Nominierung und erzielte die verdiente Führung für den SV 98 (19.). Doch Yannick Tewelde zirkelte einen Freistoß aus 15 Metern unhaltbar für den Schwetzinger Keeper Steven Ullrich zum 1:1-Ausgleich ins Eck (26.). „Das war nie und nimmer ein Freistoß, unser Spieler hat klar den Ball gespielt“, monierte der Schwetzinger Trainer die Entscheidung des Unparteiischen Kevin Solert aus Hockenheim.

Die Gäste ließen noch vor dem Seitenwechsel drei gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt. Zunächst köpfte Jüllich über das Tor (40.), dann verfehlte Osmanaj 42.) und Hocker scheiterte mit einem Nachschuss(43.) „Wenn sich das nicht noch rächt, so viele Torchancen in der ersten Halbzeit liegenzulassen“, hatte der Schwetzinger Co-Trainer Lothar Müller ein ungutes Gefühl. Auch die Anfangsminuten der zweiten Halbzeit, gehörten noch dem SV 98. Der bis dahin stark spielende Örum zeigte sich einmal nicht im Bilde, stieß glücklich mit dem herauslaufenden Schwetzinger Torwart Ullrich zusammen, so dass Dennis Lodato leichtes Spiel hatte, das Leder zur 2:1-Führung im Tor unterzubringen (65.). „Wir machen uns die Dinger selber rein“, stieg dem SV-98-Coach die Zornesröte ins Gesicht nach diesem Fauxpas.

Jüllich setzte in den Schlussminuten nochmals alles auf eine Karte, brachte mit Burak Cavrado eine weitere Offensivkraft ins Spiel. Salih Özdemir machte mit dem Treffer zum 3:1 den Deckel für den Gastgeber endgültig drauf (80.). „Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich zufrieden. Nicht aber mit dem Ergebnis. In unserer Situation können wir uns nichts kaufen, wenn wir gut spielen, aber die Punkte ausbleiben“, resümierte der sichtlich geknickte Schwetzinger Übungsleiter. Und sein Gegenüber Rene Gölz meinte: „Schwetzingen war in der ersten Halbzeit das bessere Team und hätte mit mehr als 1:0 führen können. Doch ich muss auch meinen Spielern ein großes Lob zollen.“

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.10.2018