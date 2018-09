„Für mich ist es eine Einstellungssache“

Kann die TSG Eintracht Plankstadt im Auswärtsspiel bei der Schießbude der Fußball-Landesliga, der SG Hemsbach, den ersten Sieg einfahren? Bekommt die SG ASV/DJK Eppelheim, die mit viel Vorschusslorbeeren in die neue Runde gestartet ist und weit hinter den Erwartungen zurückblieb im Heimspiel gegen FC Viktoria Bammental die Kurve? Und wie zieht sich die Spvgg 06 Ketsch beim Liganeuling FT Kirchheim aus der Affäre? Alle drei Begegnungen finden am Sonntag um 15 Uhr statt.

Bereits am Samstag um 15 Uhr besteht für den FV Brühl im Heimspiel gegen FC/DJK Ziegelhausen/Peterstal die Möglichkeit, den ersten Dreier einzufahren.

Die Nullnummer seiner Mannschaft im Derby gegen Brühl hat dem Trainer der Spvgg 06 Ketsch Frank Eissler nicht geschmeckt. „Brühl stand sehr tief und lauerte auf Konter. Das hat es für uns schwer gemacht, zu Chancen zu kommen und die, die wir hatten, haben wir auch noch leichtfertig vergeben“, sagt Eissler.

„Sieht man sich die Spielberichte der FT Kirchheim an, dann stellt man fest, dass unser Gegner in den bisherigen Partien immer gut mitgehalten hat und die Ergebnisse immer sehr knapp ausfielen. Wir müssen uns deshalb auf einen harten Kampf einstellen“, meint Eissler, der auf seinen Mittelfeldmann Sören Ruder wegen der Gelb-Roten Karte verzichten muss. Auch Christian Zeilfelder und Kevin Medina-Lopez fehlen verletzt. Der Einsatz von Dane Rosenberger ist fraglich.

In Offensive deutlich zulegen

„Nach unserem Punktgewinn in Ketsch, wollen wir im Heimspiel gegen Ziegelhausen Peterstal den ersten Dreier landen. Das wird allerdings nicht leicht werden, denn unser Gegner kommt mit einem 12:0-Sieg gegen Hemsbach im Rücken zu uns“, sagt der Trainer des FV Brühl, Volker Zimmermann.

FC/DJK Ziegelhausen/Peterstal spielt als Aufsteiger eine solide Runde und hat bereits vier Punkte mehr auf dem Konto als der FVB. „In Ketsch haben wir das Hauptaugenmerk auf die Stabilisierung der Abwehr gelegt und erstmals zu Null gespielt. Nun gilt es, die gute Arbeit gegen den Ball beizubehalten. In der Offensive müssen wir allerdings deutlich zulegen, um erfolgreich zu sein“, hofft Zimmermann, dass sein Team mit der richtigen Körpersprache und der notwendigen Einstellung ins Spiel geht.

Der TSG Eintracht Plankstadt steht in der dritten Auswärtsbegegnung hintereinander jetzt beim Tabellenschlusslicht SG Hemsbach eine machbare Aufgabe bevor. „Wir werden unseren Gegner, trotz der heftigen 0:12-Schlappe in Ziegelhausen/Peterstal nicht auf die leichte Schulter nehmen. Hemsbach hat als Liganeuling immer wieder solche Aussetzer drin, kann sich aber steigern. So geschehen in den Spielen gegen Türkspor und Ketsch“, richtet der TSG Eintracht-Trainer Moses Kopotz den Appell an seine Jungs, von der ersten Minute dagegenzuhalten.

„Ist doch klar, dass Hemsbach nach der Klatsche auf Wiedergutmachung aus sein wird, gerade gegen einen direkten Konkurrenten wie uns“, führt Kopotz weiter aus und bemängelt, dass ihm derzeit kein gelernter Stürmer zur Verfügung steht. Im TSG Eintracht-Tor wird wieder Giovanni Vitali stehen, der seine Sache in St. Leon gut gemacht hat. Der etatmäßige Torhüter Kevin Progl laboriert noch an einer Rückenverletzung.

Nur mickrige Arbeitssiege

Viele fragen sich, was mit der Mannschaft der SG ASV/DJK Eppelheim los ist, die aufgrund des qualitativ gut besetzten Kaders als heißer Titelanwärter gehandelt wird, aber bisher noch nicht aus den Startlöchern gekommen ist. Nur zwei mickrige Arbeitssiege gegen Plankstadt und Ziegelhausen/Peterstal stehen zu Buche, ansonsten hatten die Eppelheimer nicht viel zu bieten. Am Sonntag steht der SG mit dem FC Bammental alles andere als ein Aufbaugegner ins Haus.

Sollten die Mannen um Trainer Daniel Mingrone ihre Hausaufgabe erneut nicht erfüllen und das Heimspiel gar in den Sand setzen, würde der Aufstiegszug ohne die Eppelheimer abfahren. Auch bestände reichlich Redebedarf, warum die Mannschaft ihr zweifellos vorhandenes Leistungsvermögen nicht abruft. „Für mich ist es ist eine Einstellungssache. Einige Spieler, bringen einfach nicht die Leistung, die ich erwarte. Deshalb kommt auch nur Mittelmaß heraus“, sagt Mingrone und hofft, dass seine Elf gegen Bammental endlich den Schalter umlegt.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.09.2018