Fürs Kicken begeistern

Wertvolle Informationen zu einer frauenspezifischen Kommunikation, hilfreiche Best-Practice-Beispiele und ein gemeinsamer Austausch zur Gewinnung und Bindung von Spielerinnen erhalten interessierte Vereine beim kostenlosen Online-Seminar „Wir gewinnen Dich! Mehr Spielerinnen auf den Platz“ am Donnerstag, 14. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr.

Ob als Vereins-, Abteilungs- oder Mannschaftsverantwortlicher –nach wie vor stellt die Gewinnung und Bindung von Spielerinnen die Vereine vor Herausforderungen. Auch in den Vorstandstreffs und Workshops wurde das Thema von den Vereinen am höchsten priorisiert. „In dem Pilot-Online-Seminar erfahren die Teilnehmer nun gezielt, worauf unter anderem in der Ansprache von Mädchen und Frauen zu achten ist, warum das Zusammensein bei jungen Frauen besonders wichtig ist und welche Faktoren die Gewinnung und Bindung fördern oder aber auch hemmen können“, sagt die Referentin Ingrid Fitterer. Neben hilfreichen Best-Practice-Beispielen aus dem Sport steht auch der gemeinsame Austausch der Teilnehmerinnen im Mittelpunkt.

Auf Wunsch der Vereine

„Wir greifen mit dem Pilot-Online-Seminar den Wunsch der Vereine zur Unterstützung bei der Gewinnung und Bindung von Spielerinnen auf und freuen uns auf die Rückmeldung der Teilnehmer, um das Angebot im Nachgang noch detaillierter auf die Bedürfnisse der Vereine anpassen zu können. Ziel ist es hiernach, das Angebot in 2021 als Präsenz-Seminar in den Regionen oder als Online-Seminar flächendeckend anbieten zu können“, sagt Daniela Quintana, Ausschussvorsitzende für Frauen- und Mädchenfußball.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Insgesamt stehen 25 Plätze für Vereine des Badischen Fußballverbands zur Verfügung. Pro Verein kann sich ein Teilnehmer anmelden. zg

Info: Die Anmeldung erfolgt unter www.dfbnet.org

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.12.2020