Fuladdjusch setzt auf bewährten Kader

Die Drittliga-Handballerinnen der TSG Ketsch II wollen in der noch neuen Umgebung der Oststaffel weiterhin fleißig Punkte sammeln. Der kommende Gast aus Bayern, der TS Haunstetten, hat dafür bislang erst einmal gewonnen, ließ aber mit guten Ergebnissen gegen die Spitzenteams der Liga aufhorchen.

Daher wird der Gegner auch nicht unterschätzt. Coach Adrian Fuladdjusch, der diese Woche beim Lehrgang zur A-Lizenz-Trainerausbildung weilt, meldet sich dennoch zu Wort und warnt: „Wir erinnern uns noch gut an unsere Heimniederlage gegen die TS in der Saison 2017/18. Daher gehen wir die Aufgabe sehr demütig an, wenngleich wir uns sehr freuen würden, unsere kleine Heimserie weiter auszubauen.“

Während sein „Co“ Christian Lange das Team der Junior-Bären vorbereitet, hat Fuladdjusch entschieden, dem Kader zu vertrauen, der in Markranstädt aufhorchen ließ, und will weitgehend auf Verstärkung von „oben“ verzichten. Für ihn sei es wichtiger, dass sich eine gut eingespielte Stammformation bilde. Mit einem Erfolg könnte sich Ketsch im oberen Tabellendrittel festsetzen, eine ganz neue Erfahrung, statt immer gegen den Klassenerhalt kämpfen zu müssen.

Spitzenpartie im Harres?

Nach dem recht mühelosen Sieg gegen Aufsteiger HG Oftersheim/Schwetzingen geht es jetzt für die HSG St. Leon/Reilingen gegen Drittliga-Absteiger TSV Birkenau. Das scheinen völlig andere Voraussetzungen, denn die TSV-Spielerinnen sind das schnelle und härtere Spiel dieser Spielklasse gewöhnt. Das klingt für den derzeitigen Dritten HSG nach Spitzenspiel. Aber Birkenau hatte bis letzte Woche wie die HG nur null Punkte. Dann folgte ein knapper Sieg gegen Heidelsheim/Helmsheim.

Deshalb unterschätzt Trainer Sascha Kuhn den Gegner nicht, sieht die Teams auf Augenhöhe, erwartet kein einfaches Spiel, es würde auf die Tagesform ankommen. Er ist überzeugt: „Wenn wir uns auf uns konzentrieren und unsere Leistung abrufen, dann muss uns Birkenau daheim erst einmal schlagen.“ Auch Mitte-Spielerin Annika Rimpf blickt realistisch aufs zweite Derby: „Mit Birkenau kommt ein unangenehmer Gegner mit aggressiver Abwehr. Wir müssen unser schnelles Spiel nach vorne nutzen, um zu punkten.“

Machbare Aufgabe für HG?

Liganeuling HG steht in Hemmingen bei der HSG Strohgäu (Samstag 18 Uhr) rein vom Tabellenrang her vor einer möglicherweise machbaren Aufgabe. Doch der aktuell Fünftletzte HSG bildet nur das untere Ende eines breiten ausgeglichenen Mittelfeldes. So setzen Trainer Matthias Kolander und sein Team ihre Hoffnungen auf eine Außenseiterüberraschung, ansonsten drohen wieder Lerneffekte.

Verfolgerduell in Brühl

Nur dem Sieger winkt ein weiterer Verbleib in der unausgeglichenen Badenliga-Spitzengruppe, wenn der TV Brühl (4:2 Punkte) den TSV Rot (8:2) erwartet. Doch das TVB-Lager sieht sich in leichter Favoritenstellung, die knapp verlorene Begegnung in Nußloch sei längst abgehakt. Denn in den vergangenen Jahren musste der TSV beim TVB regelmäßig Federn lassen. Bei unverändertem Personal, es fehlt Sophia Schneider, wird entscheidend sein, wie sich die schnellen Brühler Spitzen in Szene setzen werden. Dann könnte die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden.

Eppelheimer Aufsteiger in Edingen

Eine Erfolgsgeschichte schreibt bislang auch das Eppelheimer Landesliga-Team. Der Heidelberger Kreismeister (5:1) tritt noch ungeschlagen beim TV Edingen (7:3) an (Sonntag 16 Uhr) und könnte diesen an der Tabellenspitze ablösen. mj/zg

