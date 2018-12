Furioses Comeback ohne Happy-End

Am Anfang pfui, am Ende hui und doch sollte es für die Eppelheimer Eisbären in der Eishockey-Regionalliga nicht zu einem Sieg gegen Bietigheim reichen. Zwar erzielten die Eisbären fünf Tore innerhalb von elf Minuten, egalisierten damit jedoch die Hypothek der ersten Hälfte nicht, so dass sich der Meister mit 7:5 in Eppelheim behauten konnte.

Die Eppelheimer hatten sich sich fürs Rückspiel vor der Rekordkulisse von knapp 500 Zuschauern einiges vorgenommen, doch in der ersten Hälfte des Spiels hätte man den Eisbären-Kader gut und gerne zu den Fans auf den Rängen zählen können, die den Gästen bei deren Offensivfeuerwerk ohne die nötige Gegenwehr zusahen. Zwar war das erste Drittel chancentechnisch recht ausgeglichen, trotzdem führten die Gäste bereits nach 14 Minuten 3:0.

Auch im zweiten Abschnitt sollte es zunächst kaum besser werden und es bahnte sich ein Debakel an, als früh der vierte Treffer fiel, selbst eine eigene Überzahl dem amtierenden Meister zum fünften Treffer dienen sollte und in der 32. Minute gar ein Penalty das halbe Dutzend besiegelte. Manch einer hatte wohl bereits mit dem Gedanken gespielt, vorzeitig das Icehouse zu verlassen, doch hätte er dann erzählt bekommen, was er nach dem bislang Gesehenen nicht hätte glauben wollen. Zunächst schien der Ehrentreffer durch Sawicki (34.) nur Ergebniskosmetik darzustellen, doch es löste eine fulminante Aufholjagd aus. In Überzahl kamen die Eisbären durch Haas (37.) und Semlow (39.) zum 3:6 heran, ehe Kraiss 15 Sekunden vor der Pause gar noch auf 4:6 verkürzte.

Aus der Pause kamen die Gäste deutlich stabiler zurück und wollten mit einem weiteren Treffer den Eppelheimern den Wind aus den Segeln nehmen. Doch wiederum waren es die Eisbären, die durch Sawicki (45.) den Anschlusstreffer markierten. Nun entwickelte sich ein Duell mit offenem Visier, beide Teams drängten auf den nächsten Treffer und hatten beste Chancen dazu. Letzten Endes war es jedoch ein unnötiger Puckverlust im eigenen Drittel, den die Gäste zum 5:7 (54.) nutzten und damit die Entscheidung besiegelten. zg

