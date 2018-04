„Futuro“ macht Triple perfekt

Anzeige

Kristina Lier gewohnt stark

Für Mischell Hohler, Kevin Ulrich und Kristina Lier ging es am Tag darauf ins rheinland-pfälzische Volxheim. Im Schautanz Solo der 2. Bundesliga präsentierte sich Kristina Lier gewohnt stark und gewann das letzte Turnier der Saisonvorrunde mit 292 Punkten. Damit steht sie als Liga-Gesamtsiegerin fest und hat sich einen der begehrten Startplätze für die deutsche Meisterschaft ergattert. In der 1. Bundesliga gab es einen Doppelerfolg für den TSV. Mischell Hohler siegte mit 295 Zählern vor Kevin Ulrich (287). Die frischgebackenen Masters-Cup-Sieger im Duo traten auch in dieser Disziplin an und standen erneut ganz oben auf dem Treppchen (293).

Beim zweiten Masters-Cup-Finale im fränkischen Kürnach wurden die Meister im Schautanz Freestyle und im Schausolo gesucht. Die Formation „Futuro“ verteidigte mit einer brillanten Vorstellung den Titel zum wiederholten Mal. Und nicht nur der riesige Wanderpokal darf wieder seinen gewohnten Platz im Altlußheimer Trophäenschrank einnehmen, denn auch der Sonderpreis für die Tageshöchstwertung geht an den Rekordmeister.

Mischell Hohler überzeugte mit einem großartigen Auftritt die Wertungsrichter und wurde zum ersten Mal in ihrer Solokarriere Masters-Cup-Siegerin. Der zweite Platz ging an Kevin Ulrich, der ebenfalls mit einer tollen Darbietung glänzte.

Einen Tag und nur wenige Stunden Schlaf später gaben sich die Tänzerinnen und Tänzer beim Qualifikationsturnier im nicht weit entfernten Dettelbach noch einmal die Ehre. Dabei tauschten die Duos im Vergleich zum Masters wieder die Plätze. Samuel Haller und Monia Petry siegten (295), auf Rang zwei folgten Mischell Hohler und Kevin Ulrich mit zwei Punkten weniger. Chiara Blotzheim und Noelle Widmann freuten sich über einen starken dritten Platz (283).

Die „Black Devils“ steigerten sich auf 284 Punkte und erreichten den zweiten Rang. „Man sucht vergebens nach Worten, welche die Leistung der Formation „Futuro“ nur ansatzweise beschreiben könnten. Die Freude über die absolute Höchstpunktzahl (300) war jedenfalls grenzenlos und reichte natürlich zum überlegenen Sieg im Schautanz Freestyle“, teilt Turnierberichterstatterin Nicole Frankenbach mit.

Vorrunde endet in Nordenstadt

Die Saisonvorrunde für die Akteure der Hauptklasse endete mit dem letzten Turnier in Nordenstadt. Mischell Hohler freute sich über eine neue Saisonbestleistung (297) und den Sieg im Solo ebenso wie Kevin Ulrich, der mit 290 Zählern und dem zweiten Platz auch einen neuen Punkterekord feierte.

In der Ligaendwertung hat Mischell Hohler deutlich gewonnen, Kevin Ulrich ertanzte sich den dritten Gesamtplatz. So stark wie noch nie in der laufenden Wettkampfzeit präsentierten sich Monia Petry und Samuel Haller: Sie siegten mit fantastischen 297 Zählern im Schautanz Duo. Auf den zweiten Platz tanzten sich Mischell Hohler und Kevin Ulrich (294). Chiara Blotzheim und Noelle Widmann errangen wiederholt Platz drei (284). Die „Black Devils“ konnten sich im Schautanz Modern noch einmal deutlich verbessern und belegten mit 287 Punkten den zweiten Platz.

Der Formation „Futuro“ gelang im Freestyle einmal mehr eine Vorstellung in absoluter Perfektion – sie wurde zum dritten Mal in dieser Saison mit der Höchstpunktzahl belohnt. Damit wiederholte „Futuro“ das Triple aus dem Vorjahr und sammelte 900 Ranglistenpunkte – mehr geht nicht.

Für die Aktiven der Hauptklasse beginnen nun die Vorbereitungen für die Meisterschaften, denn alle Tänzer haben sich hierfür qualifiziert. Die Schüler- und Jugendklasse startet noch einmal bei einem Qualifikationsturnier in Heilbronn. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.04.2018