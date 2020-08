FV 08 Hockenheim II steht vor einer Herkulesaufgabe

Mit 44 Spielen startet der Fußball-Kreispokal am Wochenende in seine erste Runde. Für die meisten Vereine wird der Auftritt im Wettbewerb um Mannheims Fußballkrone das erste Pflichtspiel seit März sein.

Eine Herkulesaufgabe wartet dabei auf den B-Ligisten FV 08 Hockenheim II, der mit der SpVgg Wallstadt eines der denkbar schwersten Lose erwischte. „Es ist eine ganz klare Rollenverteilung. Gegen den Topfavoriten in der Kreisliga rechnen wir uns nicht viel aus“, sagt Hockenheims Co-Trainer Sascha Dörrmann. „Wir wollen uns teuer verkaufen und nehmen es als exzellente Trainingseinheit.“ In die umgekehrte Rolle schlüpft im Hause FV 08 Hockenheim deren erste Mannschaft, die sich mit dem B-Ligisten MFC 08 Lindenhof II misst. FV-Trainer Kay Gerwig geht dennoch mit gemischten Gefühlen in diese Partie, in der die vermeintlich „Großen“ ja zumeist nur verlieren können. „Wir werden leider nicht in Topbesetzung spielen können, manche haben auch noch Trainingsrückstand“, sieht Gerwig diese Pflichteinheit fast noch zu früh für sein Team kommen. „Wir wollen natürlich trotzdem gewinnen und unserer Rolle gerecht werden.“ Die große Gefahr bei solchen Konstellationen besteht darin, wenn der Kreisligist die Aufgabe auf die leichte Schulter nimmt und denkt, dass es von alleine läuft. „Wir werden dafür sorgen, dass die Spieler fokussiert sind und mit der richtigen Einstellung in das Spiel gehen“, sagt Gerwig.

Eine erste Standortbestimmung ist die Pokalpartie für den A-Klassisten Spvgg 06 Ketsch II, der den Kreisligisten FV 03 Ladenburg empfängt. „Ich denke, dass der Gegner eine gute Truppe beieinander hat und uns gehörig ins Schwitzen bringen wird“, erwartet 06-Trainer Johann Strunk einen heißen Tanz gegen die Römerstädter. „Ich verlange aber von meinen Jungs, dass wir da hochkonzentriert ins Spiel gehen und uns als Team präsentieren. Für uns ist es ein guter Test, wenn wir es schaffen, das Spiel so lange wie möglich offenzuhalten.“ Insgesamt starten 18 Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet in die erste Runde, direkte Duelle gibt es keine.

