Der FV 08 Hockenheim II und die Spvgg 06 Ketsch III kamen zu Siegen in der Fußball-Kreisklasse B1.

FV Hockenheim 08 II – Neckarau II 4:3 (1:3)

Es war ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Die erste Hälfte dominierten die Gäste und gingen durch Joseph Tondo mit 1:0 in Führung (31.). Nach einem Foulspiel im FV-Strafraum erhöhten die Gäste durch einen Elfmeter von David Combe auf 0:2 (33.). Der Anschlusstreffer durch Emilio Luppo (36.) hielt nur kurz, denn wieder war es Tondo, der noch vor der Pause zum 1:3 per Kopf traf (42.). Direkt nach Wiederanpfiff ließen die Mannheimer zwei gute Möglichkeiten liegen. Danach drehte sich das Spiel komplett und es spielten nur noch die Rennstädter. In der 63. Minute erzielte Luppo mit seinem zweiten Treffer den 2:3-Anschluss. Und eine Schlussoffensive ebnete den Weg zum erkämpften Heimsieg. Eine Flanke von Denis Husic wurde unhaltbar für TSV-Schlussmann Jan Lindenthal ins eigene Tor zum Ausgleich abgefälscht (86.). In der Nachspielzeit fiel dann der umjubelte Siegtreffer: Patrick Schroth stand nach einem Freistoß von Husic am langen Pfosten und spitzelte den Ball über die Linie.

Neckarhausen II – Ketsch III ausgefallen (0:3)

Der FC Viktoria Neckarhausen II sagte die Partie ab, da wegen des Besuchs des Waldhof-Spiels zu wenig Akteure zur Verfügung gestanden hatten. Die drei Punkte wandern kampflos an Ketsch III. wy