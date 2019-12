FV 08 in der Halle am Ball

Die Winterpause ist für den FV 08 Hockenheim bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag beendet, wenn die Kreisliga-Fußballer ausder Rennstadt beim 1603-Cup in der Bammentaler Elsenzhalle antreten. „Ich persönlich bin weniger ein Fan von Hallenturnieren, in unserer momentanen Situation mit so vielen Verletzten erst recht“, sieht FV-Trainer Kay Gerwig die Teilnahme mit gemischten Gefühlen.

Für das nominierte Gemisch von Akteuren aus erster und zweiter Mannschaft wird daher Dominik Leiß als Trainer zuständig sein, da sowohl Gerwig als auch sein Trainer-Kollege Hasan Dogan privat verhindert sind. Dennoch gehe es nicht darum, als Punktelieferant zu fungieren. Und das Maximum bei diesem Turnier wäre selbstredend der Titel, der gleichfalls einen Startplatz beim renommierten und bestens bestückten Sparkassen-Cup in Ketsch garantiert. In Gruppe A treten die Hockenheimer gegen Landesligist SG Eppelheim, Kreisligist SpVgg Baiertal und B-Klassist DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen II an.

Schlagzeilen hat der 1603-Cup bereits im Vorfeld verursacht: Vier deutsch-türkische Vereine hatten ihren Rückzug erklärt, weil sie in eine Gruppen gelost wurden und deshalb dem Veranstalter eine bewusste Ausgrenzung vorwarfen. wy

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.12.2019