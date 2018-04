FV 08 lässt Spitzenreiter weiter jubeln

Anzeige

Spitzenreiter FK Srbija hat die knappe Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga verteidigt. Rheinau holte im Kellerduell gegen Neulußheim mit einem 8:1-Kantersieg drei wichtige Punkte gegen den Abstieg.

FV 08 Hockenheim – FK Srbija 0:1 (0:1)

SC Reilingen – DJK/Fort. Edingen-Neck. 2:1 Tore: 0:1 Ruf (10.), 1:1 Pesch (46.), 2:1 Rittmaier (89.). Beste Spieler: Fehlanzeige – Ruf, Jänner. SC RW Rheinau – SC Ol. Neulußheim 8:1 Tore: 0:1 Marx (6.), 1:1 Mormone (29.), 2:1 Meckel (36.), 3:1 Härtl (44.), 4:1 Barancek-Fischer (68.), 5:1 Scopelliti (84.), 6:1 Stepanov (85.), 7:1 Scopelliti (88.), 8:1 Hörber (90.). Karten: Rot für Müller (SCN, 62.) wg. Beleidigung. Beste Spieler: Härtl, Barancek-Fischer, Meckel – Marx.

Eine unglückliche Niederlage kassierte der FV Hockenheim gegen den Liga-Primus. Denn sowohl die Platzherren als auch die Serben, die mit dem ersten Torschuss trafen, machten zu wenig aus ihren Chancen. Die Gastgeber starteten gut in die Partie und hatten 35 Minuten lang das Spielgeschehen im Griff. Nur schafften es die Gastgeber nicht, in diesem Zeitraum aus ihren hochkarätigen Chancen ein Tor zu erzielen. So kam es, wie es kommen musste: Die Gäste gingen mit ihrem ersten Schuss in Führung. Slaven Kovacevic traf aus 20 Metern ins linke Eck (41.). Kurz danach hatten die Gäste die Möglichkeit zu erhöhen, doch der Stürmer verzog freistehend über das Tor. So ging es mit einer glücklichen Führung für die Gäste in die Pause.

Hockenheim startete gut in die zweite Halbzeit und hatte durch Maximilian Maier die Möglichkeit zum Ausgleich, doch der Mannheimer Torwart konnte den Schuss abwehren. Der Gastgeber schaffte es nicht mehr, konsequent vors Tor zu kommen und machte in der Folge hinten auf, was den Gästen Konterchancen gab, die jedoch ungenutzt blieben.