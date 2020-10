FV 08 steht weiter am Tabellenende

Die Talfahrt des FV 08 Hockenheim in der Fußball-Kreisliga geht ungebremst weiter. Beim KSC Schwetzingen unterlag das Team des Trainerduos Kay Gerwig/Hasan Dogan am Sonntagnachmittag mit 1:6 (1:2). Dadurch zieren die Rennstädter auch nach dem achten Spieltag das Tabellenende. Das rettende Ufer ist bereits sechs Punkte entfernt. Das Spiel des SC 08 Reilingen in Neckarau wurde auf Donnerstag, 5. November, verlegt.

KSC Schwetzingen – FV 08 Hockenheim 6:1 (2:1)

Aufsteiger KSC bog nach der 2:3-Niederlage beim TSV Amicitia Viernheim wieder auf die Siegerstraße ein. Sainey Sanneh und Rauf Nuradin Mustafa brachten den KSC mit einem Doppelschlag nach 25 Minuten auf Kurs. Zwar gelang Ömer Ihsan Kilichan der 1:2-Anschlusstreffer noch vor der Pause, aber nach Wiederbeginn übernahmen dann wieder die Hausherren das Kommando. Muhammed Demiray erzielte das 3:1 (46.).Die letzte halbe Stunde musste Schwetzingen in Unterzahl agieren, doch die Mannschaft von Coach Yusuf Baran ließ sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen, im Gegenteil: Buba Ceesay, Demiray und Azad Schoheib entschieden die Partie.

SpVgg Wallstadt – TSG Eintracht Plankstadt 2:1 (1:1)

Das Spiel bot anfangs nur kleine Chancen auf beiden Seiten. Erst nach dem 1:0 für die Gastgeber (21.) nahm das Spiel an Fahrt auf. Plankstadt glich schnell durch Christopher Ries aus, so dass es mit 1:1 in die Halbzeit ging.

Im zweiten Durchgang war es weiterhin ausgeglichen, wodurch es lange nach einer Punkteteilung aussah. Der goldene Treffer gelang den Wallstädtern nach einer von der TSG Eintracht schlecht verteidigten Ecke. Die Gäste drängten nochmals auf den Ausgleich, doch unglücklicherweise fiel in dieser Phase das Flutlicht aus.

Dies führte zu einer 40-minütigen Unterbrechung und fast zu einem Spielabbruch. In den noch ausstehenden zehn Minuten geschah nichts Nennenswertes. mjw/wy

