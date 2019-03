FV 08 will an Einstellung der Vorrunde anknüpfen

Mit dem Gefühl von sieben ungeschlagenen Partien – darunter sechs Siege – bog der FV 08 Hockenheim II in der Fußball-Kreisklasse B1 in die Winterpause ein. Eine Unterbrechung zum denkbar ungünstigsten Moment? „Wir wollen mit der gleichen Einstellung und mannschaftlichen Geschlossenheit, mit der wir die Vorrunde beendet haben, in die Rückrunde einsteigen“, hofft FV-Trainer Dominik Leiß auf eine

...