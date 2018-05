Anzeige

Als die souveräne und fehlerfreie Schiedsrichterin Selina Menzel die Fußball-Landesliga-Partie zwischen dem FV Brühl und dem TSV Wieblingen am Samstagabend um 17.48 Uhr beendete, brandete auf der einen Seite Jubel auf, für die anderen kam der Schlusspfiff einer Erlösung gleich. „Wir haben 30 Minuten gut mitgehalten. Insgesamt hat aber die Qualität einfach nicht gereicht“, fasste Brühls Coach Volker Zimmermann die 90 Minuten zusammen. „Unterm Strich waren wir heute in allen Belangen unterlegen.“ Der TSV Wieblingen feierte mit dem 4:1-Sieg in Brühl sein Meisterstück und startet in der nächsten Spielzeit in der Verbandsliga.

Von Beginn an nahm die Partie ein hohes Tempo auf und lebte von ihrer Kurzweiligkeit und den vielen Torraumszenen auf dem kleinen Kunstrasenplatz. Und in der Tat zeigten die Brühler dem großen Favoriten in der ersten halben Stunde die Zähne, agierten aus einer geordneten Defensive und setzten immer wieder Nadelstiche. Ein solcher schnell vorgetragener Angriff führte dann auch zum Erfolg. Yusupha Sarr behauptete sich auf der linken Außenbahn, steckte zu FV-Kapitän Markus Schulze durch und der jagte das Leder mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck zum 1:0 (21.) – eine Brühler Führung, die zu diesem Zeitpunkt gar nicht mal unverdient war. „Durch zwei individuelle Fehler hat Wieblingen dann das Spiel gedreht“, schilderte Zimmermann, was sich danach abspielte. Der Spitzenreiter gewann nun immer mehr Oberwasser und als sich die Brühler Defensive nicht einig war, spitzelte Kai Mühlbauer an FV-Schlussmann Alban Rabl vorbei zum 1:1-Ausgleich (27.). Nun blitzte immer öfter die individuelle Klasse der Gäste auf, die ihre Berechtigung für die Spitzenplatzierung unterstrichen.

FV Brühl: Rabl; Schulze, Heene, Heuberger, Geist (56. Dörr), ... FV Brühl: Rabl; Schulze, Heene, Heuberger, Geist (56. Dörr), Lehr, Diederichs (42. Keklik), Hoffmann (81.Tanyeri), Szarka, Greulich, Sarr. Tore: 1:0 Schulze (21.), 1:1 Mühlbauer (27.), 1:2 Monetta (35., Foulelfmeter), 1:3 Jüllich (49.), 1:4 Mühlbauer (61.). Gelbe Karten: Szarka, Heene – Sertdemir. Beste Spieler: Szarka, Rabl - Mühlbauer, Jüllich, Monetta. Schiedsrichterin: Selina Menzel (Stutensee). Zuschauer: 150. wy

Verschärfte Personalmisere

Als Sarr den durchgebrochenen Max Lange auf der Strafraumlinie umlegte, blieb der Unparteiischen nichts anderes, als auf den Punkt zu zeigen. Matteo Monetta verwandelte souverän zum 1:2 (35.).