FV Brühl nutzt Überzahlspiel nicht aus

Obwohl der FV Brühl in der zweiten Hälfte der Fußball-Landesliga-Partie beim FC St. Ilgen lange Zeit in Überzahl spielte, kam die Mannschaft von Trainer Volker Zimmermann gegen den Vorletzten nur zu einem 2:2-(1:1)-Unentschieden.

Die Gäste gingen bereits in der sechsten Minute in Führung: Tim Heene nutzte nach einem Missverständnis zwischen Tim Dosch und Keeper Fabian Emig die Situation und erzielte aus kurzer Distanz das 1:0 für den FVB. Die Gastgeber spielten keinesfalls wie Absteiger, erarbeiteten sich ein leichtes optisches Übergewicht und kamen nach einem Brühler Ballverlust in der Vorwärtsbewegung zur ersten guten Gelegenheit. Ex-Profi Frank Löning scheiterte allerdings an Brühls Keeper Robin Albrecht (16.). Auf der Gegenseite war es Patrick Greulich der sich im Strafraum durchsetzte, sein Schuss wurde aber gerade noch abgeblockt. Auch Heene blieb in der vielbeinigen Ilgener Abwehr hängen (23.) und Greulich scheiterte aus spitzem Winkel mit dem Versuch, das 2:0 zu erzielen (28). In der 36. Minute war es erneut Heene, der dieses Mal allerdings nur knapp scheiterte. Nach einer Flanke von Marco Geist landete sein Kopfball auf der Querlatte des FC-Gehäuses. Kurz vor der Pause war das Aluminium auch auf der Seite des FVB, Löning setzte den Ball per Kopf an den Pfosten (42.). Er machte es allerdings noch vor dem Halbzeitpfiff besser, nahm den Ball mit der Brust an und vollstreckte gekonnt zum 1:1-Ausgleich (44.).

FVB: Albrecht; Heene, Heuberger, Geist (59. Keklik), Lehr, Gabauer, Diederichs (59. Sarr), Hoffmann, Böckli, Szarka, Greulich. Tore: 0:1 Heene (6.), 1:1 Löning (44.), 2:1 Löning (48.), 2:2 Keklik (72.). Rote Karten: Bergold (FCS) Tätlichkeit (60.), Blank (FCS) Foulspiel (79.) – Böckli (FVB) Foulspiel (82.). Beste Spieler: Löning, Fellini – Lehr, Gabauer. vm

In der zweiten Spielhälfte waren gerade einmal drei Minuten vor-über, als Löning erneut zuschlug: Er erzielte mit einem Distanzschuss ins lange Eck die 2:1-Führung für St. Ilgen (48.). Nach einer Tätlichkeit von Nico Bergold gegen Patrick Szarka war die einzig mögliche Entscheidung die Rote Karte gegen den rabiaten St. Ilgener (60.).