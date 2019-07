FV Brühl startet mit der Vorbereitung

Das Trainergespann um Volker Zimmermann beim FV Brühl steigt am Sonntag, 7. Juli, um 10.30 Uhr mit einer ersten Trainingseinheit in die Vorbereitung auf die am Sonntag, 11. August, beginnende Fußball-Landesliga-Saison ein.

Interessierte sind eingeladen, sich ein Bild von den Neuzugängen zu machen. Erste Fingerzeige, inwieweit das Training Früchte getragen hat und sich die Neuzugänge präsentieren, kann man bereits am Samstag und Sonntag, 13./14. Juli, begutachten. Da nimmt der FVB wie in den vergangenen Jahren am MaBa-Cup der SG Heidelberg Kirchheim teil.

Für die zweite Mannschaft heißt es ab Dienstag, 16. Juli, wieder schwitzen, um gut vorbereitet in die am Sonntag, 18. August, beginnende Saison der Kreisklasse A zu gehen. Ein erstes Vorbereitungsspiel ist schon auf Sonntag, 21. Juli, terminiert. Gespielt wird um 17 Uhr beim VfB Leimen. vm

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.07.2019