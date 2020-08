FV Brühl steht in Runde drei

Durch einen 3:0-(3:0)-Erfolg bei der DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen qualifizierte sich der FV Brühl am Sonntagabend für die dritte Runde im Badischen Fußballpokal.

Bereits in der dritten Spielminute zappelte der Ball das erste Mal im Kasten der Gastgeber. Alagie Camara drängte sich in den Strafraum, bediente Vittorio Cammilleri, der sich die Gelegenheit nicht nehmen ließ und sicher zum 0:1 verwandelte. Die DJK/Fortuna investierte in der Folgezeit viel, attackierte früh, was bei den hochsommerlichen Temperaturen viel Kraft kostete.

Abgeklärter agierte der Landesligist aus Brühl. Nachdem Cammilleri noch knapp gescheitert war (22.), nutzte wenig später Camara einen Edinger Fehlpass im eigenen Strafraum und erhöhte auf 0:2 (25.). Eine Kombination der Cammilleri-Brüder blieb in der 31. Minute ungenutzt: Alessandro bediente Vittorio, der aber aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig traf. Wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff erhöhte der FVB dann doch noch auf 0:3: Christian Mühlbauer nutzte einen Pass von Camara in der 42. Minute.

Nach Wiederanpfiff ließ es die Elf von Trainer Volker Zimmermann angesichts der hohen Temperaturen etwas ruhiger angehen. Chancen durch Härer (55. + 71.) und Camara (79.) blieben ungenutzt, so dass der Halbzeitstand gleichzeitig der Endstand war und der FV Brühl seiner Favoritenrolle gerecht wurde. vm

