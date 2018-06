Anzeige

Der FV Brühl gab gegen den ASC Neuenheim in der zweiten Spielhälfte eine 2:0-Führung aus der Hand und verpasste es somit, sich mit einem Heimsieg aus der Landesligasaison 2017/2018 zu verabschieden.

Der FVB tauchte in der neunten Minute das erste Mal gefährlich im Brühler Strafraum auf. Tim Heene verpasste es allerdings, den Ball rechtzeitig abzuspielen. Auf der Gegenseite präsentierte sich Brühls Keeper Deniz Tanyeri hellwach, er klärte gegen den frei vor ihm auftauchenden Stefan Berger per Fußabwehr (20.). Nur drei Minuten später verhinderte erneut Tanyeri die Neuenheimer Führung, Nazim Bulut brachte den Ball nicht an ihm vorbei. Im Gegenzug versuchte es Patrick Greulich mit einem Distanzschuss, ASC-Keeper Sven Goos klärte mit Mühe ins Toraus (24.). In der 31. Minute war es dann doch soweit: Canay Keklik verwandelte eine Flanke von Greulich per Direktabnahme aus kurzer Distanz zum 1:0. Noch vor dem Halbzeitpfiff wäre fast das 2:0 gefallen: Greulich ließ den Ball für Heene durch, dessen Schuss parierte Goos zur Ecke (38.).

FVB: Tanyeri; Schulze (85. Rabl), Heene, Heuberger, Geist (46. ... FVB: Tanyeri; Schulze (85. Rabl), Heene, Heuberger, Geist (46. Morscheid), Lehr (46. Sarr), Gabauer, Böckli, Szarka, Keklik, Greulich. Tore: 1:0 Keklik (31.), 2:0 Greulich (58.), 2:1 Schleich (65.), 2:2 Bulut (77.). Beste Spieler: Heuberger, Böckli, Geist – Terrazzino, Bulut, Berger. vm

Die Gastgeber begannen nach Wiederanpfiff gut, Greulich traf aus spitzem Winkel lediglich das Außennetz des Neuenheimer Gehäuses (55.). In der 58. Minute machte er es besser, nach einem Heene-Pass setzte er sich im Strafraum durch und vollstreckte zum 2:0. Neuenheim versuchte es in der Folgezeit vergebens mit Distanzschüssen, der erste gelungene Angriff in der zweiten Halbzeit führte dann allerdings zum Anschlusstreffer. Patrick Schleich war zum 2:1 erfolgreich (65.). Den Ausgleich verhinderte Tanyeri mit einer Glanzparade, er fischte einen Freistoß von Stefan Ginter aus dem Toreck (72.). Fünf Minuten später war er dann allerdings machtlos: Bulut war mir einem strammen Schuss ins lange Eck erfolgreich (77.). Nachdem Tanyeri einen Bulut-Schuss zur Ecke geklärt hatte (84.), blieb es beim letztlich verdienten 2:2-Unentschieden. vm