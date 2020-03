FV Brühl zittert sich zum Sieg

Fußball-Landesligist FV Brühl tat sich gegen Schlusslicht TSV Kürnbach schwerer als erwartet, verbuchte am ersten Spieltag im neuen Jahr mit einen 4:3-(3:2)-Sieg aber die Punkte.

Nach einem Freistoß von Jonas Meier-Küster vollstreckte Alexander Cermak zum 1:0 (21.). Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld erhöhte Meier-Küster auf 2:0 (24.). Wer geglaubt hatte, Brühl steuere einem sicheren Sieg entgegen, sah sich getäuscht, denn Marc Zengerle verkürzte: 2:1 (25.). Cermak stellte den alten Abstand wieder her (3:1, 26.), Marcel Genc gelang das 3:2 (33.). Auch ein schneller Treffer nach Wiederanpfiff, Meier-Küster schoss zum 4:2 (46.) ein, verlieh dem Brühler Spiel keine Sicherheit. Dominik Böckli traf ins eigene Tor (4:3, 60.). Brühl hatte noch etliche Gelegenheiten, vergab sie jedoch. „Durch unsere Schwäche in der Defensive mussten wir bis zum Schluss zittern“, so FV-Coach Volker Zimmermann. vm

FVB: Tanyeri; Mühlbauer, J. Heuberger, Heinrich, Meier-Küster, Gabauer, Cermak (70. Tiryaki), Hoffmann (88. Knöbl), Böckli, Geist (70. Härer), Camara (83. Späth).

