FVB blamiert sich bis auf die Knochen

Treten sie an oder nicht? Das war die Frage vor dem Spiel. Das Tabellenschlusslicht der Fußball-Landesliga, SG Hemsbach, spielte und blamierte den FV Brühl bis auf die Knochen. Null Punkte und ein katastrophales Torverhältnis war die bisherige Bilanz des Aufsteigers, gegen den FVB gewann Hemsbach mit 2:0.

Der FV Brühl hatte die erste Gelegenheit des Spiels, Alexander Cermak fand in Torwart Lukas Jakob seinen Meister (7.). Auch Roman Gabauer scheiterte, nach Vorarbeit von Cermak setzte er den Ball knapp neben den Pfosten (9.). Brühl hatte weiterhin mehr Ballbesitz, aber Javier Scalzo deutete in der 12. Minute an, dass die Gastgeber den FVB nicht kampflos das Feld überlassen wollen. Can Aydingülü klarte seinen Schuss per Kopf gerade noch auf der Torlinie.

Nicht zwingend genug

Die Aktionen der Gäste waren auch in der Folgezeit nicht zwingend genug und das wurde in der 23. Minute bestraft. Fofana Pa Malick setzte sich im Brühler Strafraum gegen zwei Gegenspieler durch und erzielte mit einem satten Schuss in den Winkel das 1:0. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang es dem FVB eine klare Torchance zu erspielen, Patrick Lehr legte quer auf Tim Hoffmann, aber der Torpfosten stand dem Ausgleich im Weg (42.).

Auch nach Wiederanpfiff das gleiche Bild, die Gäste mit mehr Ballbesitz aber ohne Durchschlagskraft im gegnerischen Strafraum. Robin Hess wurde geblockt (55.) und nach einer Flanke von Aron Späth legte der eingewechselte Canay Keklik quer, statt aufs Tor zu köpfen (65.). Pech hatte erneut Hoffmann, er scheiterte aus kurzer Distanz am Lattenkreuz des Hemsbacher Tores (79.). Nach einem groben Foul an Robin Hess, der verletzt vom Platz musste, blieb der Pfiff des Unparteiischen aus, was Noel Ghilazghi nutzte, er traf mit einem Distanzschuss zum 2:0-Endstand (85.).

„Wir haben uns zur Lachplatte der Liga gemacht. Ich habe vor dem Spiel davor gewarnt, dass für Überheblichkeit kein Platz ist. Das war eine ganz schlechte Leistung“, kommentierte Brühls Trainer Volker Zimmermann verärgert.

FVB: Tanyeri – Wäckerle, Heuberger (63 Keklik), Lehr, Gabauer, Cermak (63. Tessitore), Hoffmann, Späth, Szarka (50. Härer), Aydingülü, Hess (87. Schrank). vm

