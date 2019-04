FVB gegen den Tabellenführer ohne Chance

Der FV Brühl war gegen den Tabellenführer der Fußball-Landesliga, SV Waldhof Mannheim II, überfordert und kam mit einer 2:4-Auswärtsniederlage noch glimpflich davon.

Waldhof drängte den FVB von Beginn in die Defensive und ging folgerichtig früh in Führung. Es waren gerade einmal zwei Minuten gespielt, als Darnell Hill den Ball von der Strafraugrenze zur 1:0-Führung ins lange Eck zirkelte. Der FV Brühl spielte viel zu ungenau, fabrizierte jede Menge Fehlpässe. In der 19. Minute setzte Antony Loviso einen Freistoß knapp über das Brühler Gehäuse, Deniz Tanyeri klärte einen Schuss von Sinisa Sprecakovic ins Toraus (20.) und nur eine Minute später war es derselbe Spieler, der lediglich das Außennetz des Brühler Gehäuses traf (21.). Auch die nächste Möglichkeit gehörte Sprecakovic, nachdem es lichterloh im Gästestrafraum gebrannt hatte, setzte er den Ball letztlich neben das Tor (23.). In der 27. Minute war es dann doch so weit, Hill nutzte einen Querpass von Silas Schwarz in den Strafraum und war aus kurzer Distanz zum 2:0 erfolgreich. Wie aus dem Nichts erzielte der FVB kurz vor dem Halbzeitpfiff den Anschlusstreffer. Robin Hess setzte sich auf Linksaußen durch, passte zurück auf Tim Hoffmann, der per Direktabnahme zum 2:1 erfolgreich war (44.). Die Gastgeber stellten allerdings postwendend den alten Abstand wieder her, Dennis Franzin nutzte ebenfalls einen Pass in den Strafraum zum 3:1-Halbzeitstand.

Lehr trifft zum Endstand

Waldhof dominierte auch die zweite Halbzeit deutlich, Morris Nag traf nach Wiederanpfiff aus der Distanz mit einem Flachschuss zur 4:1-Führung für die Gastgeber. Die Mannheimer gingen in der Folgezeit großzugig mir ihren Torchancen um, Loviso (74.), Markus Hawk (81.) und Yonathan Domingos (86.) ließen sehr gute Einschussmöglichkeiten aus. So war es der FV Brühl, der das letzte Tor erzielte, Patrick Lehr verwandelte einen Foulelfmeter zu 4:2-Endstand (89.). vm

