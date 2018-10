Gíslason angeschlagen

Sandhausens Rúrik Gíslason beklagt eine klaffende Wunde am Schienbein. © dpa

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen gastiert am heutigen Dienstag beim Ligakonkurrenten 1. FC Heidenheim. Anpfiff in der Partie der zweiten Runde des DFB-Pokals ist um 20.45 Uhr.

SVS-Trainer Uwe Koschinat zog mit Blick zurück auf das jüngste 3:3 in Paderborn ein positives Fazit: „Das 2:3 in der 80. Minute war natürlich ein Nackenschlag. Aber unsere Einwechslungen mit Maxi Jansen, Korbinian Vollmann und Kevin Behrens haben gut gegriffen, und dass wir noch das 3:3 gemacht haben, ist sehr positiv.“ Dies sei auch für ihn eine neue Erkenntnis gewesen, dass seine Mannschaft auch in der aktuellen Situation mit Rückschlägen gut umgehen könne.

Hansch und Vollmann Alternativen

Wie man mit dem verletzungsbedingten Rückschlag für WM-Fahrer Rúrik Gíslason umgehen wird, soll das Training zeigen. Der Isländer zog sich in Paderborn eine klaffende Wunde am Schienbein zu. Mit Florian Hansch und Korbinian Vollmann stünden aber ausreichend Alternativen zur Verfügung. Weiterhin aussetzen müssen die Langzeitverletzten Ken Gipson (Reha nach Bänderriss in der Schulter), Nejmeddin Daghfous (Reha nach Kreuzbandriss) und Tim Knipping (Reha nach Unterschenkelbruch). Seit einer Woche ist nach überstandenem Riss des Syndesmosebandes im linken Fuß Torhüter Marcel Schuhen wieder im Training. Jedoch käme ein Einsatz derzeit noch zu früh, sagte Koschinat, so dass für das Pokalspiel zumindest auf der Torwartposition keine Rotation zu erwarten sei. zg

