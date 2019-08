Was Leser bewegt

Giftköder stecken selten hinter Tierleid

Bolonkahündin „Nala“ wurde nach dem Gassigehen am Wasserturm mit Krämpfen und hoher Körpertemperatur in die Heidelberger Tierklinik eingeliefert (wir berichteten am 13. August). Dort ist sie noch heute, wie ihre Besitzerin Karola ...