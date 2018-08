Anzeige

Als die E-Mail mit der Zusage kam, dass ich Volunteer bin, saß ich zusammen mit meiner Familie am Essenstisch. Mir kamen sofort die Tränen, einfach ein unglaubliches Gefühl. Ich habe dann sofort meine Oma und Opa, Tante und Freunde angerufen, dass es geklappt hat. Dass meine Bewerbung von Erfolg gekrönt war, bescherte mir ein tolles Geburtstagsgeschenk – denn am 4. August wurde ich 18 Jahre alt. Ich war bereits schon zweimal vor Beginn der Europameisterschaft in Berlin, zum einen für die Schulung der Volunteers und zum anderen zum Abholen der Volunteer-Kleidung und der Akkreditierung.

Nun gingen meine Einsatzzeiten am ersten Tag von 16 bis 20 Uhr. Dann hatte ich gestern ab 15 Uhr Einsatz, quasi eine kurze Schicht.

15 Uhr: Einchecken am Volunteer-Center, Trinken mitgenommen, Äpfel mitgenommen, Essens-Voucher bekommen.