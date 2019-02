Gäste werden ihrer Favoritenrolle gerecht

Kein gutes Wochenende für die Handballer von Hockenheim: Während fast alle direkten Konkurrenten punkteten, musste sich das Badenliga-Team des HSV der SG Heidelsheim/Helmsheim am Ende deutlich mit 22:29 (9:13) geschlagen geben.

„Heute hat die bessere Mannschaft gewonnen, wir waren nur kurzzeitig in der Lage, das hohe Tempo mitzugehen. In der Abwehr haben wir nie den richtigen Zugriff auf die wurfgewaltigen Rückraumschützen bekommen und zu viele Konter kassiert“, lautete das Fazit von trainer Admir Kalabic. Sein Gegenüber und langjähriger Freund Sandro Catak war nach dem Spiel sichtlich erleichtert: „Wir wollten Wiedergutmachung für die Niederlage aus der Vorwoche, das ist uns gelungen.“

Ohne den verletzten Lukas Peter, dafür aber mit Simon Gans und dem erst in dieser Woche verpflichteten Alexander Leibnitz (ehemals HG Oftersheim/Schwetzingen) gingen die Hausherren in die Partie, agierten aber in den ersten Angriffen zu nervös. Durch unvorbereitet Anspiele an den Kreis und zu frühe Torabschlüsse wurden die Gäste in den ersten sechs Minuten zu Gegenstößen eingeladen, was diese prompt ausnutzten (0:3).

Eric Erles sorgte durch drei Treffer in Folge für den Ausgleich. Bis zum 6:6 (17.) erarbeitete sich keine Seite einen Vorteil. Dann nahm die SG H/H die Partie in die Hand und spielte bis zur Pause eine komfortable Führung heraus.

In Durchgang zwei markierte wiederum der Gast den ersten Treffer und baute seine Führung weiter aus (15:21/40.). Kalabic griff zur grünen Karte und stellte seine Mannen neu ein. In der Folge schafften es Alexander Diehm, Rouven Hoffmann und Denis Kalabic den HSV etwas heranzubringen (18:22/47.). Die ganz große Wende blieb aber aus. In der Offensive wurde die zu frühe Entscheidung gesucht, was der routinierte Gegner prompt bestrafte.

HSV: Sowden; Hoffmann (3), Rech (2), Ziegler, Anschütz (2), Leibnitz (1), Müller (2), Fischer, Kraut, Gubernatis, Diehm (2), Erles (7/1), Kalabic (3/1), Gans. zg

