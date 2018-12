Gastgeber Ketsch trifft auf Titelverteidiger

Die Freunde des Hallenfußballs kommen am Freitag und Samstag, 4. und 5. Januar, wieder auf ihre Kosten: Denn da erfährt das Rhein-Neckar-Hallenfußballturnier in der Ketscher Neurotthalle seine 19. Neuauflage. Zum zwölften Mal geht das beliebte Hallen-Event unter der Schirmherrschaft der Sparkasse Heidelberg über die Bühne und zum sechsten Mal ist Ketsch Austragungsort.

Am Dienstagabend fand im „Wohnzimmer“ des SV Sandhausen im Seehotel in Ketsch die Auslosung statt. Und wenn die Hardtwälder rufen, lässt sich die regionale Fußballszene nicht zweimal bitten. „Wir sind mittlerweile zu einer richtigen Fußball-Familie geworden und alle Vereine, die wir angeschrieben haben, sind wieder gerne unserer Einladung gefolgt“, zeigte sich Otmar Schork, Geschäftsführer und Sportlicher Leiter des SV Sandhausen, Turnierorganisator und Vater des Turniers, das 1988 ins Leben gerufen wurde, zufrieden. „Es macht immer wieder riesigen Spaß, den kleinen Vereinen zuzuschauen, wie sie versuchen, im Kampf David gegen Goliath zu bestehen. Auch bietet mir diese Veranstaltung die Möglichkeit, losgelöst vom Ligastress in den zwei Tagen in lockerer Atmosphäre mit vielen netten Leuten ins Gespräch zu kommen“, erklärte Schork weiter, der an der Spitze der geladenen Gäste den Präsidenten des Badischen Fußball-Verbandes und DFB-Vizepräsidenten Ronny Zimmermann sowie den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Heidelberg, Rainer Arens, begrüßte.

Die Gemeinde Ketsch war durch Bürgermeister Jürgen Kappenstein vertreten. „Wir schätzen uns glücklich, auch in diesem Jahr wieder Gastgeber des Budenzaubers zu sein und unsere Gemeinde dadurch in den Fokus zu rücken.“ Ronny Zimmermann meinte: „Es gibt doch nichts Schöneres, als bei nasskaltem Wetter in der warmen Halle dem Fußball-Spektakel zuzusehen, dabei noch auf viele Freunde und Bekannte zutreffen und ins Gespräch zu kommen.“

Neben dem Gastgeber, der in der Zweiten Liga um Punkte kämpft, haben die drei Regionalligisten SV Waldhof Mannheim, FC Astoria Walldorf sowie VfR Wormatia Worms ihre Teilnahme bekundet und waren als ranghöchste Vereine in den jeweiligen Gruppen gesetzt. Vervollständigt wird das 16 Teilnehmer umfassende Feld durch die Südwest-Oberligisten TuS Mechtersheim und TSG Pfeddersheim, den Verbandsligisten VfR Mannheim und SV Schwetzingen sowie den Landesligisten FC Bammental, SG ASV/DJK Eppelheim, FV Brühl, VfB St. Leon, Spvgg. 06 Ketsch und ASC Neuenheim.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie es dem Veranstalter SV Sandhausen in Person von Otmar Schork in all den Jahren gelingt, Prominente aus der Fußballszene zu gewinnen, um als Losfee zu fungieren und die Paarungen der teilnehmenden Mannschaften auszulosen. Mit Bruno Hübner, dem Sportdirektor des derzeit so erfolgreichen Bundesligisten Eintracht Frankfurt, reiht sich eine weitere prominente Person aus der Fußballszene ein.

Wiedersehen mit alten Freunden

Hübner nahm – nach eigenem Bekunden – gerne die lange Reise aus seinem Wohnort im hessischen Taunusstein in Kauf, um bei der Auslosung in Ketsch dabei zu sein. Es sei eine tolle Gelegenheit, dabei auf alte Freunde zu treffen. Hübner begann seine Spielerkarriere beim damals noch unterklassigen FVgg. Kastel. 1981 wechselte der Angreifer zum 1. FC Kaiserslautern in die Bundesliga und brachte es in fünf Jahren auf 76 Bundesligaeinsätze, stand achtmal im UEFA-Pokal und dreimal im DFB-Pokal. Zum Karrierehighlight gehörte 1981/82 sein Einsatz im Viertelfinal-Hinspiel des UEFA-Pokals gegen Real Madrid.

1985/86 kam er verletzungsbedingt zu keinem Einsatz mehr und beendete 1986 mit 25 Jahren seine Profikarriere. Hübner blieb dem Fußball weiter erhalten und schaffte mit den SV Wehen als Trainer und Manager 2007 den Aufstieg in die Zweite Bundesliga. 2008 wurde er Sportdirektor beim damaligen Bundesligisten MSV Duisburg. Im Mai 2011 löste er seinen Vertrag in Duisburg auf, um in gleicher Funktion zu Eintracht Frankfurt, die zuvor aus der Bundesliga abgestiegen waren, zu wechseln. In den sieben Jahren seiner Amtszeit bei Eintracht Frankfurt hat der 57-jährige viel bewegt und seinen Verein in den vergangenen Jahren aus dem Dornröschen Schlaf erweckt. Die Auslosung, die Hübner zusammen mit dem Chef der Sparkasse Heidelberg vornahm, bescherte für die hiesigen Vereine bereits in der Vorrunde interessante Duelle. So trifft der Verbandsligist SV 98 Schwetzingen auf den ehemaligen Verein von Trainer Kevin Knödler, den VfR Wormatia Worms, der Gastgeberverein Spvgg 06 Ketsch bekommt es in der Gruppenphase mit dem SV Sandhausen und SG ASV DJK Eppelheim zu tun. Und die Eppelheimer können sich im Spiel gegen TuS Mechtersheim auf das Wiedersehen ihres ehemaligen Spielers Dennis Sommer freuen.

