Gastgeber wachen zu spät auf

Weil die gastgebende Spvgg 06 Ketsch erst in den Schlussminuten die nötige Zielstrebigkeit auf den Rasen brachte, zu diesem Zeitpunkt aber bereits 0:2 zurücklag, reichte es im Lokalderby der Fußball-Landesliga gegen Eppelheim nicht zu etwas Zählbarem. Durchaus verdient nahmen die Gäste mit dem 2:1 (0:0)-Auswärtssieg drei Punkte mit nach Hause und setzen sich in der Spitzengruppe der Tabelle fest.

Die gastgebende Spvgg 06 begann forsch und bereits in der 2. Minute feuerte Daniel Marzoll das Spielgerät erstmals in Richtung Gästegehäuse, aber zu schwach und unplatziert. Mit der Anfangseuphorie war es aber schnell vorbei und der Gast hatte nach zehn Minuten die erste gute Gelegenheit, als in der Mitte Janik Steffen völlig frei vor Herzog im 06-Tor auftauchte, der jedoch aus kürzester Distanz glänzend parierte. Auch die nächste Chance auf den ersten Treffer verzeichneten die Gäste, als Jannick Heins frei zum Abschluss kam. Sein Schuss flog nur knapp am Tordreieck vorbei. Ein Schockmoment für Ketsch folgte in der 24. Minute, als Marco De Simone nach einem Tritt eines Gegenspielers verletzt wurde und nach langer Behandlungspause auf dem Feld vom Platz getragen wurde. Emre Güc kam für ihn in die Partie. Die nächste gute Torgelegenheit für Ketsch vergab Etienne Köhler, der einen Freistoß in die Mauer schoss.

Einen idealen Start in die zweite Hälfte gelang den Gästen denn vom Anspiel wegkam der Ball auf deren linke Angriffsseite. Die weite Hereingabe auf den zweiten Pfosten erreichte Patrick Greulich, der viel zu unbedrängt zum 0:1 aus kurzer Distanz einköpfen konnte.

Der Gastgeber war danach bemüht schnell zu antworten, doch lediglich ein nicht ganz gewollter Heber von Aiman Kurt versprühte so etwas wie Torgefahr. In der 56. Minute kam, nach einer Hereingabe von Greulich Dane Rosenberger in der Mitte zu spät und foulte seinen Gegenspieler, was einen, was Elfmeter zur Folge hatte. Diesen verwandelte Patrick Greulich souverän zum 0:2.

Nach genau einer Stunde Spielzeit setzte sich Etienne Köhler für Ketsch gut durch, legte im Strafraum quer auf Daniel Marzoll, dessen zu zentraler Torschuss aber von Vitali im Gästetor pariert wurde. Nur zwei Minuten später war es wieder Köhler der sich zielstrebig durchsetzte, aber auch sein Abschluss stellte den Gästekeeper vor keine größeren Probleme.

Ketsch war danach zwar noch mit einigen guten Freistoßsituationen aus aussichtsreicher Position, die jedoch alle zu schwach ausgeführt wurden und so nicht für Torgefahr sorgten. Als nach 87 Minuten Atiya Djobo im Nachsetzen doch noch die Kugel im Gästetor zum 1:2 unterbrachte, keimte nochmals Hoffnung auf Seite der 06 auf. Der Gast verteidigte die knappe, aber verdiente Führung jedoch geschickt. jf

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.10.2020