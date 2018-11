Geburtstagsgeschenk für De Maria

Es war wie erwartet kein lockerer Spaziergang, aber ein eindrucksvoller Zwischenspurt brachte der HG Oftersheim/Schwetzingen in der Handball-Oberliga einen 28:24 (13:9)-Erfolg beim TSV Heiningen. Die HG lag in der Partie nie in Rückstand und brachte dem Gastgeber die erste Heimniederlage bei.

Zunächst war das Duell auch wieder einmal ein Vergleich der Abwehrsysteme: Eine 6:0-Deckung beim

