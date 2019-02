Gegen Auggen klarer Favorit

Als klarer Favorit geht der TTC Ketsch in der Männer-Badenliga in die heutige Partie gegen den TTV Auggen (18 Uhr, Turnhalle am Rathaus). Die Südbadener sind ohne jeden Punkt Tabellenletzter, das Hinspiel im Markgräflerland ging mit 9:4 an Ketsch. Zwar hat Auggen mit Carlos Hernandez Roque zur Rückrunde eine neue Nummer eins geholt, was sich aber auch noch nicht in Punkten niedergeschlagen

...