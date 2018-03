Anzeige

Derby in Verbandsklasse Nord

Derbyzeit ist in der Verbandsklasse Nord der Männer heute um 18 Uhr, wenn der TTC Ketsch in der Turnhalle am Rathaus den Aufstiegsaspiranten TTC Hockenheim empfängt. Das Hinspiel ging mit 9:4 an die Hockenheimer. „Vielleicht hilft der Heimvorteil und die Unterstützung des Publikums, damit dieses Mal ein besseres Ergebnis zustandekommt“, heißt es aus dem Ketscher Lager.

Für Hockenheim geht nach drei Wochen Pause der spannende Titelzweikampf mit dem TTV Heidelberg weiter. Beide Teams weisen drei Minuspunkte auf, auch das Spielverhältnis differiert nur um einen Zähler. Allerdings hat Heidelberg schon drei Partien mehr ausgetragen. Nun gilt es nachzuziehen, denn der TTV spielt erst Anfang April wieder.

Ketsch noch mal in Lohrbach

Der TTC Ketsch II bestreitet am Sonntag um 11 Uhr noch eine weitere Partie beim FC Lohrbach. Die Gastgeber müssen noch um den Klassenerhalt kämpfen, stehen sie doch als Drittletzter auf dem Relegationsplatz.

Beim Heimspiel in der Vorrunde gab es ein Remis zwischen den beiden, ein klares Vorzeichen dafür, dass die Lohrbacher den Gästen aus der Enderlegemeinde durchaus ein Bein stellen können. Das Team um Mannschaftsführer Lukas Romberg ist vorgewarnt. mra

