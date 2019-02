Gegentreffer 20 Sekunden vor Schluss

Lidl-Markt in der Pestalozziallee

Rauchschwaden im Supermarkt

Glimpflich verlief am Samstagabend ein Schmorbrand im Lidl-Markt in der Pestalozziallee. Tauberbischofsheim. Nachdem die Rettungsleitstelle des Main-Tauber-Kreises am späten Samstag gegen 21.40 Uhr über Rauchschwaden in der ...