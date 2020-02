Gegner Heddesheim ist kaum noch zu retten

Einen Doppelspieltag hat der TTC Ketsch II in der Verbandsklasse Nord der Frauen vor sich. Dabei geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Am Freitag um 20 Uhr steht das Auswärtsspiel beim TSV Viernheim an, der zwei Punkte mehr aufweist. Das Hinspiel ging mit 5:8 verloren. Am Sonntag um 15 Uhr (Turnhalle am Rathaus) kommt der punktlose Tabellenletzte TTC Heddesheim nach Ketsch. Bei neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz ist das Team kaum noch zu retten, selbst wenn es mit seiner Spitzenspielerin Marie Gottschaller antreten sollte.

Nahezu aussichtslos

Der TV Schwetzingen erwartet am Freitag um 20.15 Uhr (Lore-Eichhorn-Halle) den Tabellenführer SG Heidelberg-Neuenheim. Es ist zwar das Duell Zweiter gegen Erster, aber ohne Lore Eichhorn dürfte das Punkten ein aussichtsloses Unterfangen sein.

„Nach der deutlichen Niederlage in der Hinrunde versuchen wir, den ein oder anderen Punkt mehr zu holen“, sagte Iris Daniel. mra

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.02.2020