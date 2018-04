Anzeige

Der SV 98 Schwetzingen hat nach sechs Spielen in Folge ohne Niederlage bie der Fußball-Verbandsliga-Partie in Durlach-Aue ein 1:2 kassiert und muss nun heute beim Tabellenletzten VfR Gommersdorf versuchen, verlorenen Boden wieder gutzumachen. Der Papierform nach ist es eine machbare Aufgabe, doch der Sportliche Leiter des SV 98, Willi Schöneck, warnt davor die Begegnung ja nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. „Gommersdorf ist ein unangenehmer Gegner, hat nichts mehr zu verlieren und wird zu Hause von seinem Anhang lautstark unterstützt. Das wird kein Selbstläufer für uns und die weite Anfahrt von 140 Kilometern ist auch nicht ohne“, weiß Schöneck, dass dem SV 98 eine heikle Aufgabe bevorsteht.

Keine guten Erinnerungen

Gommersdorf hat bei der 1:3-Niederlage in Gartenstadt lange Zeit Paroli geboten und auch der VfB Eppingen musste eine Woche zuvor beim 1:1 alles aufbieten, um wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Der heutige Gastgeber der Schwetzinger hat zwar bisher noch kein Spiel gewonnen, besitzt aber sicherlich den Ehrgeiz, sich nicht sieglos aus der Verbandsliga zu verabschieden. Deshalb wäre der SV 98 gut beraten, seinen Kontrahenten nicht nach seinem Tabellenstand zu messen. „Ich kann mich noch gut an die 1:2-Niederlage vor zwei Jahren erinnern, da haben wir zwei Rote und eine Gelb-Rote Karte kassiert. Das darf uns diesmal nicht passieren, denn wir brauchen noch mindestens sechs Punkte, um ganz aus dem Schneider zu sein,“ hebt Schöneck den Zeigefinger.

In der Tat kann bei sieben ausstehenden Partien noch einiges passieren. Doch sollten das aktuelle Punktepolster von 31 Zählern und die Art und Weise wie der SV 98 in den letzten Spielen aufgetreten ist, keinen Zweifel aufkommen lassen, dass die Schwetzinger am heutigen Samstag in Gommersdorf die benötigten Punkte einfahren werden. lof