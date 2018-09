Gegner nutzt Fehler aus

Der SV Waldhof Mannheim II ließ den Gästen der SG ASV/DJK Eppelheim in der Fußball-Landesliga keine Chance und dominierte das Spiel mit 3:0 (2:0).

Waldhof startete furios und hätten bereits in der zweiten Minute in Führung gehen können, aber Filip Vlahov wurde im letzten Moment geblockt. Auch beim Kopfball von Anthony Lovisi sah die Hintermannschaft von Eppelheim alles andere als gut aus. Die erste Chance für die Spielgemeinschaft hatte Marcel Hofbauer in der 16. Minute. Er scheiterte aber im spitzen Winkel am Waldhöfer Torwart. In der 31. Minute unterlief Eppelheim ein Fehlpass. Diesen nutzte Filip Vlahov konsequent aus: 1:0 für den Gastgeber. Kurz vor der Pause schüttelte Yonathan Domingos seinen Gegenspieler ab, seinen Schuss konnte Dominik Machmeier noch parieren, aber gegen den Abstauber von Vlahov war er machtlos.

Nach der Pause kontrollierte Waldhof die Begegnung und wartete auf Fehler. So konnte Vlahov in der 64. Minute ungehindert durchs Mittelfeld der Eppelheimer laufen und deren Torwart hatte keine Chance. In der Folgezeit ließen die Waldhöfer Ball und Gegner laufen. Eppelheim hatte nichts dagegenzusetzen und verlor in dieser Höhe auch verdient.

ASV/DJK Eppelheim: Machmeier; Fenyö (70. Kieser), Neusser (50. Köbler), Hofbauer (75. Beisel), Staffeldt, Weiss (65. Karlein), Hillger, Bauer, Grün, Greulich, Marinkas. ms

