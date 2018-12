Gegner wird überrannt

Die Berliner Spreefüxxe waren gewarnt und Trainerin Miranda Gonzalo wollte das gefürchtete Tempospiel der Gäste unbedingt ausbremsen. Die Kurpfalz-Bären ließen jedoch in der Handball-Zweitliga-Partie keinerlei Selbstzweifel aufkommen und feierten in überzeugender Manier den fünften Auswärtssieg der Saison mit 30:18 (15:8).

Die Gastgeberinnen gingen zwar mit 1:0 und 2:1 zweimal in Führung und hielten zunächst ordentlich mit, dann aber brach das Gewitter über ihre Mannschaft ein. Als Vanessa Magg in der 10. Minute per Siebenmeter das 4:4 erzielte, konnten niemand in der Sporthalle Charlottenburg ahnen, dass die Berliner Torjägerin in den nächsten 38 (!) Spielminuten torlos bleiben sollte.

Was die Bären-Ladies zwischen der 10. und 20. Spielminute demonstrierten, war Handball der Extraklasse. Bissig in der Abwehr und mit traumwandlerischen Kombinationen im Angriff spielte das Team von Katrin Schneider all seine Trümpfe aus. Die Bären kompensierten den Ausfall von Sina Michels, die auf der Anreise nach Berlin von Magenbeschwerden und Übelkeit geplagt wurde und den Rückweg antreten musste, in überzeugender Form. Obwohl Schneider kräftig auswechselte und nur selten die Stammformation auf das Feld schickte, hatten die Füchse keine Chance.

Saskia Fackel und Carmen Moser präsentierten sich Mitte der ersten Halbzeit in Hochform und schlossen die von Samira Brand klug inszenierten Blitz-Angriffe der Bären mit gewohnter Dynamik ab. Rebecca Engelhardt und Sophia Sommerrock brachten die Füchse-Angreiferinnen zur Verzweiflung, und Sabine Stockhorst im Tor erledigte den Rest. Sie ließ bis zur Pause ganze acht Gegentore zu. Schneider fasste das Spiel so zusammen: „Es macht halt riesigen Spaß mit dieser Mannschaft!“

Kurpfalz-Bären: Stockhost (1), Wiethoff; Brand (1), Sommerrock (1), Marmodee, Fackel (7/3), Eckhardt (1), Michl (2), Feiniler (1), Moser (5), Engelhardt (3), Fabritz (2/1), Oßwald (6). ihb/zg

