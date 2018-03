Anzeige

In ihrem Heimspiel in der Fußball-Landesliga unterlag die ASV/DJK Eppelheim gegen den TSV Wieblingen mit 0:1(0:0). Beide Teams hatten mit den schwierigen Platzverhältnissen zu kämpfen, so dass kein flüssiges Spiel zustande kam. In der ersten Hälfte hatten beide Mannschaften zwar jeweils eine Chance zur Führung, beide Male verfehlten die Schützen Ümit Ünlü für Eppelheim und Sergen Serdemir für Wieblingen knapp das Ziel.

Die zweite Hälfte begann lebhafter und in den ersten zehn Minuten gab es mehr Torchancen als in der gesamten ersten Hälfte. Das einzige Tor des Spiels gelang Florian Jost in der 56. Minute, als er eine missglückte Rückgabe erlief und sicher zur Wieblinger Führung verwandelte.

Ünlü mit Chance

Kurz zuvor hatte Ümit Ünlü die Möglichkeit, für die Eppelheimer die Führung zu erzielen, aber obwohl er vollkommen frei vor Torwart Timo Mistele war, traf er den Ball nicht richtig. Auch in der Folgezeit bemühte sich Eppelheim zwar, blieb aber immer wieder in der sicheren Wieblinger Abwehr hängen, so dass die Gäste als Sieger nach Hause fuhren.