Geht Julius Biada nach Hamburg oder Hannover?

Erfolg weckt Begehrlichkeiten und gute Leistungen rufen die Konkurrenz auf den Plan. Das Objekt der Begierde heißt Julius Biada und kickt für den SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach Verletzungsproblemen zu Saisonbeginn kam der Offensivspieler nach der Corona-Zwangspause immer besser in Tritt. Er traf in der abgelaufenen Saison insgesamt fünfmal und legte zwei weitere Treffer

...