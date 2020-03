Geisterspiel für den SV Sandhausen

Wenn Kapitän Dennis Diekmeier mit weit aufgerissenen Augen und ausgebreiteten Armen aus dem Kabinentrakt kommt und dabei seinen Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca auffordernd ansieht, dann lässt sich daraus schließen, dass die Lage auch beim Fußballzweitligisten SV Sandhausen mehr als undurchsichtig zu sein scheint. Die Ausbreitung des Corona-Virus hält die Sportwelt in Atem. „Und?“, fragte Diekmeier kurz und knapp. „Stand jetzt spielen wir“, entgegnete daraufhin Kabaca vor dem Spiel des SVS beim FC Erzgebirge Aue am Samstag (Spielbeginn 13.30 Uhr).

Ob es aber tatsächlich so kommt, bleibt abzuwarten, denn am Donnerstagmorgen sprachen sich die Macher des FC Erzgebirge für eine Absage des Spiels aus. Grund dafür waren zwei möglicherweise corona-infizierte Auer Fans, die sich beim Gastspiel in Dresden im Stadion aufgehalten haben. Der Verdacht habe sich aber nicht bestätigt, berichtet SVS-Pressesprecher Markus Beer. Zuvor hatte FCE-Geschäftsführer Michael Voigt gesagt: „Wir wissen derzeit nicht, ob und mit wem die betreffenden Personen noch Kontakt hatten. Vor dem Hintergrund dieser neuen Sachlage können wir als Verein keinerlei Verantwortung für die Zuschauer, unsere Gäste, unsere Mitarbeiter samt unserer gesamten Mannschaft übernehmen. Der Empfehlung des Gesundheitsamtes folgend, ist eine Austragung des Spiels gegen Sandhausen aus unserer Sicht unverantwortlich.“

Trainer hält sich zurück

Sandhausens Trainer Uwe Koschinat hält sich indes zurück: „Ich möchte mich an dieser Diskussion nicht beteiligen. Es gibt Kompetenzträger in diesem Land, die bessere Einblicke haben und ich möchte mich nicht zu unnötigen Diskussionen hinreißen lassen. Solange die Partien angesetzt sind und ausgetragen werden, wollen wir das Bestmögliche erreichen.“

Deswegen bereitet der Coach seine Mannschaft auf das Duell so vor, als sei es ein normales Ligaspiel. Innerhalb der Kabine spielt das Virus aber schon eine Rolle, bestätigt Koschinat: „Das ist ein Thema, das uns nicht loslassen kann. Keiner kann sich in seinem Privatleben davon freimachen, aber auf dem Trainingsplatz spüre ich keinen Abfall der Anspannung oder der Konzentration.“

Die Mannschaft wird am Freitag ihr Abschlusstraining am Hardtwald absolvieren und anschließend wie geplant in den Bus steigen. Gegen Abend soll der Tross dann im Erzgebirge eintreffen. Allerdings soll die Partie unter nicht alltäglichen Umständen ausgetragen werden, denn Fans werden die Begegnung nicht im Stadion verfolgen können. Es wurde ein Geisterspiel angeordnet.

Gegen Regensburg ohne Fans

Ähnlich stellt sich die Situation in Bezug auf das Heimspiel des SVS gegen Regensburg am Freitag, 20. März, dar. „Die Deutsche Fußball-Liga wird sich am Montag bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung über das weitere Vorgehen beraten“, erklärte SVS-Pressesprecher Beer. Die Kurpfälzer gaben außerdem bekannt, dass die Ticket-Vorverkäufe für die anstehenden Heimspiele zunächst gestoppt wurden.

In sportlicher Hinsicht ist das Spiel in Aue für beide Mannschaften immens wichtig: Während die heimstarken Sachsen mit einem Erfolg einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen können, möchten die Schwarz-Weißen zum ersten Mal seit dem 29. Januar wieder einen Dreier einfahren. Fehlen wird bei dieser Mission Kevin Behrens. Der treffsicherste Angreifer des SVS muss aufgrund einer Gelbsperre aussetzen. Koschinat ließ sich noch offen, wie er den Ausfall kompensieren möchte. Er sagt: „Wir haben niemanden, der Kevin Behrens eins zu eins ersetzen kann.“ Eine Möglichkeit wäre die Hereinnahme von Rúrik Gislason. Die andere Option sei eine Umstellung des Systems, um die Außenpositionen zu stärken. Dann würde Koschinat auf Aziz Bouhaddouz in vorderster Front bauen und nur einen Stürmer einsetzen.

Zunächst einmal bleibt es aber abzuwarten, ob die Partie angepfiffen wird. Die Verantwortlichen des SVS befinden sich mit den Kollegen aus Aue und der DFL in Kontakt, um die Unklarheiten zu beseitigen.

