„Gelbe Hirsche“ übernehmen die Tabellenführung

Nach dem Erfolgserlebnis der letzten Woche musste der SV Altlußheim II wieder eine Niederlage einstecken. Und nach dem Punktverlust von Plankstadt II übernahm Hirschacker die Tabellenführung der Fußball-Kreisklasse B.

SC Rot-Weiß Rheinau II – SV Altlußheim II 3:0 (2:0)

Die Gäste starteten mit vier Großchancen für Christian Steiger (2), Daniel Böspflug und Maximilian Stadler. Die Führung erzielte dann aber doch Rheinau II durch Yannik Koch nach einem Flachschuss aus 20 Metern (31.). Kurz darauf ließen die Rot-Weißen noch einen Aluminiumtreffer folgen. Kurz vor der Pause erzielte erneut Koch das 2:0, als der SVA II einen Ball nicht entscheidend klären konnte (43.). Im zweiten Durchgang war Altlußheim II überlegen, aber glücklos im Abschluss. Dreimal Steiger sowie Stadler und der eingewechselte Marvin Gottfried vergaben weitere gute Gelegenheiten. Durch einen Pass in die Tiefe erzielte Koch im Gegenzug einer Großchance das finale 3:0 (73.).

SV Rohrhof II – Badenia Hirschacker 0:2 (0:1)

Die Hirsche haben sich durch einen Auswärtssieg die Tabellenführung zurückgeholt. Antonio Ragusa besorgte nach etwas mehr als einer halben Stunde die 1:0-Pausenführung (31.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Pietro Riccio für die Vorentscheidung (65.).

SC Olympia Neulußheim II – VfL Hockenheim 8:2 (6:0)

Das Team von SON-Trainer Uwe Laudenklos hatte Verstärkung aus der ersten Mannschaft. Neulußheim II ging ein hohes Tempo und erspielte sich Chancen im Minutentakt. Marvin Pelzl auf Vorlage von Nils Werner (10.) sowie wenig später nach toller Vorarbeit von Recep Kurt (16.) und letztlich nach einem Eckball von Werner (24.) sorgte für ein schnelles 3:0. Eine Minute später bemühte sich Pelzl auch als Vorlegengeber, als er Werner am zweiten Pfosten schön bediente – 4:0 (25.). Kurt erhöhte nach Doppelpass mit Pelzl auf 5:0 (27.), und vollstreckte nach einem schönen langen Ball aus der eigenen Hälfte in seinen Lauf auf 6:0 (45.). Im zweiten Durchgang war Hockenheim besser im Spiel. Nach einem langen Ball nahm Mohamed Halassan den Ball mit, ließ zwei Gegenspieler stehen und verkürzte mit einem strammen Schuss auf 6:1 (53.). Drei Minuten später zirkelte Pelzl den Ball zum 7:1 an den Innenpfosten (56.). In der 68.Minute verwandelte Werner eine Ecke mit der Hacke zum 8:1. Der Schlusspunkt gehörte dem VfL, als Dimitri Sorokin eine Hereingabe von Halassan einschoss (79.).

VfB St.Leon II – SG Eppelheim II 3:1 (3:1)

Eppelheim II stand gut bis zur 10. Minute, dann führte ein katastrophaler Fehlpass zum 1:0 der Hausherren durch Björn Wagner. Wenig später erhöhte wiederum Wagner auf 2:0 (21.). In der 24. Minute verkürzte Oliver Zeh, der stark aufspielte, auf 2:1. Eppelheim II war dann besser im Spiel und hatte die Chancen zum Ausgleich, doch ein Fehler in der Verteidigung lud Wagner zum dritten Mal ein (28.). Im zweiten Durchgang verpasste Eppelheim II den Anschluss, musste dann aber den Schockmoment der schweren Schulterverletzung von Oliver Matejka verkraften, der vom Krankenwagen abgeholt werden musste.

FV 08 Hockenheim II – TSG Eintr. Plankstadt II 3:3 (1:1)

In einem rassigen Spiel wurden kurioserweise alle sechs Tore durch Standards erzielt. Die Gastgeber begannen druckvoll und gingen nach zwölf Minuten in Führung. Nach einem Eckball stand Sven Klaassen richtig und traf aus dem Getümmel. In der 6. Minute der Nachspielzeit kamen die Gäste zum Ausgleich vor der Pause: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld stieg Yankuba Jammeh am höchsten, sein Kopfball wurde von Sebastian Ries ins Tor verlängert. Jammeh traf per Elfmeter zur Gästeführung (65.). Diese wurde jedoch ebenfalls per Elfmeter von Ever Kassel ausgeglichen (67.). Dann ging Hockenheim II wieder in Führung, als Markus Ferma nach einem Freistoß am langen Pfosten stand und unter die Latte traf (75.). Sebastian Ries fälschte kurz vor Schluss den Ball nach einem Freistoß so ab, dass er ins lange Eck flog (88.).

Reilingen spielt bereits heute

Im Meisterschaftsrennen ist der SC 08 Reilingen II bereits heute beim SV Altlußheim II gefordert. Morgen zieht der FC Badenia Hirschacker gegen den SC Rot-Weiß Rheinau II nach, während die TSG Eintracht Plankstadt II spielfrei ist. Von Bedeutung ist zudem das Hockenheimer Stadtderby zwischen dem VfL und dem FV 08 II. wy

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.04.2019