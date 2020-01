Gelingt die Traumzahl 3000?

Und wieder ein Derby! Nach dem schwer erkämpften Sieg in Leimen empfängt Spitzenreiter SG BW/GH Plankstadt den Tabellendritten DSKC Eppelheim. Die Gäste haben auswärts noch keine Punkte holen können und haben lediglich einen Schnitt von 2628 Kegeln. „Letztes Jahr haben sie 2743 bei uns gespielt, da müssen sie noch eine Schippe drauflegen, um uns gefährlich werden zu können“, sagte Yvonne Schränkler. Eppelheim ist zwar das letzte Team, das vor Jahren in Plankstadt gewonnen hat, aber personell hat sich seitdem einiges getan.

Sirikit Bühler trifft auf ihren Ex-Klub und wird sicherlich eine hohe Zahl spielen wollen. Vielleicht wird es dann sogar mal wieder etwas mit der Traumzahl 3000, die Plankstadt in dieser Runde noch nicht erreichen konnte. „Es wäre ein Hammer, mal wieder die 3000 zu knacken“, meinte Schränkler. Bisher habe es noch nicht perfekt zusammen gepasst, um das zu schaffen. Der Sieg in Leimen hat Plankstadt in jedem Fall Rückenwind gegeben, um Platz eins im Zweikampf mit dem KSC Mörfelden zu verteidigen. Und dass es die einzige Saisonniederlage im Hinspiel in Eppelheim gab, ist sicherlich auch Motivation genug. „Unser Ziel für Sonntag ist es, unsere eigene Mannschaftsleistung vom letzten Mal zu toppen und ein spannendes Spiel zu liefern“, sagte Natalie Hafen. Einige Eppelheimerinnen haben auf den Bahnen der Mehrzweckhalle schon die 500 Kegel übertroffen. „Das möchte jede Einzelne von uns natürlich gerne wiederholen“, so Hafen.

Zweites Heimspiel in Folge

Zum Duell der Kellerkinder empfängt die SG DKC/KSC 81 Hockenheim die DJK/AN Großostheim. Im zweiten Heimspiel in Folge möchten die Hockenheimerinnen mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. „Mit dem neu gewonnenen Selbstvertrauen wollen wir von Beginn an Druck machen“, sagte Birgit Kaschta. Im Hinspiel gab es eines der im Kegelsport ziemlich seltenen Unentschieden. Das wäre diesmal zu wenig. „So spannend wollen wir das Rückspiel nicht gestalten, zwei Punkte sind das klare Ziel“, so Kaschta. Dann wäre auch der direkte Vergleich gewonnen. Großostheim hat nur einen Auswärtsschnitt von 2717 Kegeln, zeigte jedoch in Heidelberg mit 2829 große Klasse. Es blieb allerdings der einzige Auswärtssieg. Wie sie auf den schwierigen Hockenheimer Bahnen zurechtkommen, bleibt abzuwarten. Sabina Sauer und Yvonne Köhler gehören zur Top Sechs der Schnittliste, Hockenheimer Spielerinnen sucht man unter den ersten 30 vergeblich. Großostheim ist derzeit mit zwei Punkten weniger Tabellenletzter, ein Indiz, wie wichtig ein Erfolg für die Rennstädterinnen wäre. mra

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.01.2020