Gelingt Juniorbären eine Überraschung?

Für die Drittliga-Handballerinnen der TSG Ketsch II dürfte die Begegnung mit der TSG Eddersheim zu den leichtesten zählen. Sie haben gegen den Spitzenreiter nichts zu verlieren, können nur gewinnen. Eddersheim hat bislang auswärts kaum Blöße gezeigt, unterlag nur bei Gedern/Nidda und dominierte den Rest. In einem Turnier in der Weihnachtspause gegen andere Drittligisten ließ Eddersheim auch nicht viel anbrennen und sicherte sich den Sieg. Auf der anderen Seite hat Ketsch in seiner Neurotthalle diese Saison noch nicht verloren. Und vielleicht kommt es ja zur großen Überraschung. Und überraschend ist bestimmt auch wieder die Aufstellung der Juniorbären, die selten vorhersagbar ist.

Oberligist HSG St. Leon/Reilingen plant indes nach eignen Aussagen einen Pflichtsieg bei der HB Ludwigsburg (Samstag, 18 Uhr). Dies sei „tabellarisch vorgegeben“ heißt es aus dem Gästelager. Die HSG will an den unerwartet klaren Heimerfolg gegen Bietigheim anknüpfen und die eigene Trefferquote noch deutlich erhöhen. Dennoch sollte der Aufsteiger (gewann nur gegen Schlusslicht Nellingen) nicht unterschätzt werden. Im Vergleich zum Hinspiel sei eine erhebliche Leistungssteigerung der Heimmannschaft zu erwarten. Ein besonderer Auftritt wird es dabei für die ehemalige Ludwigsburgerin Lina Richter, vor ihr bekanntem Publikum mit ihrem neuen Team aufzulaufen.

Torschützinnen gesucht

In der Badenliga-Vorrunde gewann der TV Brühl gegen die TSG Wiesloch mit 31:28, das Rückspiel (Samstag, 17 Uhr) finde aber unter völlig anderen Konstellationen statt, vermeldet die Brühler Seite. Beim Stichwort Personal scheiden sich die Geister, denn mit Maike Renkert fehlt neben Maike Röschel und Hannah Edelmann eine weitere Leistungsträgerin. Das Team wird sich wohl von alleine aufstellen, Torschützinnen sind dabei dringend gesucht. Alles andere als ein klarer Sieg der Gastgeber wäre da eine Riesenüberraschung, zumal er mit Rang drei eine astreine Hinrunde hingelegt hat.

Die HSG II fährt am Samstag (17.15 Uhr) zum HC Vogelstang, eigentlich einem direkten Verfolger (zwei Punkte weniger, vier Ränge Unterschied) im breiten Mittelfeld. So bleibt die Favoritenrolle eher unbesetzt. Gewinnt allerdings der Gast, darf er weiter nach den Podestplätzen schielen und Vogelstang muss sich dem Abstiegskampf stellen. Im umgekehrten Fall wird die Mitte des Klassements noch kompakter.

Ebenfalls in fremder Halle läuft Landesligist TV Eppelheim und sollte bei der SGH Waldbrunn/Eberbach vor dem nächsten Erfolg stehen. Der klare Sieg über die Ladenburger SV sollte für das nötige Selbstvertrauen gesorgt haben. mj/zg

