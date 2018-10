Gelingt vierter Coup in Folge?

Die Oberliga-Basketballerinnen des TV Schwetzingen sind ordentlich in die Saison gestartet:Nach der knappen 61:64-Auftaktniederlage gegen die Kirchheimer Basket Ladies Kurpfalz II haben die TV-Korbjägerinnen drei Siege hintereinander gelandet – in Ettenheim (59:47), zu Hause gegen Freiburg Herdern (67:44) und zuletzt im Derby bei der DJK Eppelheim (65:58). Damit steht die Mannschaft des neuen Trainers Sedat Bilgic schon wieder auf Platz zwei. Am Sonntag will der TV Schwetzingen nachlegen: Um 13.30 Uhr kommt der Siebtplatzierte USC Heidelberg in die Halle des Hebel-Gymnasiums.Eppelheim spielt bereits am Vorabend (17 Uhr) bei den Basket Ladies II. ali/Bild: Lenhardt

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.10.2018