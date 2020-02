Generalprobe fürs Spitzenspiel

Am Sonntag, 8. März, fällt voraussichtlich die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft bei den Frauen, wenn die beiden Sportkegeln-Bundesliga-Topmannschaften SG BW/GH Plankstadt und KSC Mörfelden (je 26:2-Punkte) aufeinander treffen. Die Plankstadter Generalprobe am Sonntag gegen den Abstiegskandidaten DJK/AN Groß-ostheim (11.30 Uhr, Mehrzweckhalle) fällt dabei deutlich leichter aus als die von Mörfelden beim DKC Alt Heidelberg, wo der KSC noch nie gewinnen konnte. Deshalb ist es durchaus gut möglich, dass der deutsche Meister am Sonntag Schützenhilfe erhält.

Nach der dreiwöchigen Pause folgen nun die letzten vier Spiele der Saison. „Alles geben und am besten nichts mehr verlieren“, umreißt Plankstadts Yvonne Schränkler die Zielsetzung. Gas geben für den nächsten Heimsieg heißt es bei der SG, die gegen Heidelberg ihren 50. Sieg in Folge auf den Heimbahnen errungen hatte (wir berichteten) und die Serie nun freilich verlängern möchte.

Großostheim liegt punktgleich mit Hockenheim auf dem Abstiegsrelegationsplatz und ist klarer Außenseiter. Beim letzten Auftritt in Plankstadt erzielten die Hessinnen 2775 Kegel. „Die werden ihren Auswärtsschnitt um einiges übertreffen“, ist Schränkler überzeugt. Das dürfte gegen den Favoriten allerdings nicht reichen.

Lokalvergleich in Eppelheim

Das Derby zwischen dem DSKC Eppelheim und der SG DKC/KSC 81 Hockenheim (Sonntag, 12 Uhr, Classic Arena) steht im Zeichen des Kampfes um Platz drei und des Abstiegskampfes. Die Eppelheimerinnen möchten gerne noch Dritter werden, haben aber nur drei Punkte mehr auf dem Konto als Hockenheim auf dem ersten direkten Abstiegsplatz.

„Das Mittelfeld ist derzeit sehr ausgeglichen, die letzten Spieltage versprechen folglich spannend zu werden“, meinte DSKC-Spielerin Natascha Harlacher. Im Vorjahr konnte Hockenheim gegen den DSKC II in der 2. Liga mit nur 2565 Kegeln gewinnen, der Heimschnitt der ersten Eppelheimer Mannschaft beträgt allerdings 2765. „Diese Leistung wollen wir mindestens bestätigen und da bin ich auch zuversichtlich“, sagte Harlacher und hofft auf eine geschlossene Mannschaftsleistung. Nur ein Heimspiel ging bisher verloren (gegen Mörfelden), da sollte es gegen das auswärtsschwächste Team der Liga eigentlich zu zwei Punkten reichen.

Hockenheim weist auswärts nur einen Schnitt von 2580 Kegeln auf, das ist eigentlich nicht erstligatauglich. Aber die Mannschaft kann voraussichtlich wieder komplett antreten. „Die Pause hat gutgetan“, berichtete Birgit Kaschta, die Verletzten und Kranken melden sich zurück. Sie rechnet mit einer ganz spannenden Liga bis zum letzten Spieltag. „So eng war es schon seit Jahren nicht mehr im Mittelfeld, und so wird es nun tatsächlich von Spiel zu Spiel Platztausche geben“, meinte Kaschta. Natürlich braucht Hockenheim jeden Punkt, um den Abstieg zu vermeiden. „Wir rechnen mit ordentlich Gegenwehr, freuen uns jedoch auf die Begegnung und wollen von Anfang an konzentriert an die Aufgabe herangehen.“

Das Hinspiel gewann Hockenheim durch sein starkes Schlusspaar Martina Lehr und Martina Lamade mit 2646:2607. Lamade ist mit 442 Kegeln die einzige Hockenheimerin unter den Top-50 der Auswärtsschnittliste.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.02.2020