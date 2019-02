Gensheimer als Zuschauer

Über einen überraschenden prominenten Zuschauer freute sich die E-Jugend der HG Oftersheim/Schwetzingen: Uwe Gensheimer, Weltklasse-Linksaußen und Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, schaute den begeisterten Handballknirpsen zu – trotz seines engen Terminkalenders. Mttwochs bei den Rhein-Neckar-Löwen als Rückkehrer vorgestellt, dann wieder kurz in Paris bei seinem noch aktuellen Verein Saint Germain, samstags im ZDF-Sportstudio in Mainz und dem Ball des Sports in Wiesbaden – und dazwischen bei der E-Jugend in der Oftersheimer Karl-Frei-Halle. / sz

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 07.02.2019