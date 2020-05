Gensheimers Abschied

Der „König der Löwen“ steht vor dem Abschied, der SV Waldhof Mannheim bangt um die Lizenz und in Brühl kommt der Rettungswagen zum Einsatz. Ausschließlich positiv waren die Schlagzeilen vom 25. Mai 2016 und 2010 nicht, dennoch rufen wir sie in der Rubrik „Blick ins Archiv“ noch einmal in Erinnerung.

25. Mai 2016: Uwe Gensheimer wird die Rhein-Neckar Löwen nach 13 Jahren in Richtung Paris verlassen und am liebsten würde sich die Identifikationsfigur mit dem Titel in die „Stadt der Liebe“ verabschieden. Der Traum geht in Erfüllung, die Löwen holen die Meisterschaft und Gensheimer kehrt 2019 nach Mannheim zurück.

Eine Rückkehr vermeldet auch der SV 98 Schwetzingen, denn die Verantwortlichen lotsen Marcel Pfau zurück ins „Stadion an der Ketscher Landstraße“.

Außerdem bereitet sich der SV Waldhof auf die Relegation vor und die Hockenheimer Schwimmer Jan Hänisch, Manuela Göbel und Fabian Stöbener treten bei den Europameisterschaften der Masters in London an.

25. Mai 2010: Die Mannheimer Fußballer bangen um die Lizenz und schätzen die Chancen 50:50 ein. Ihre Chancen nicht verwertet haben dagegen die Fußballer des SV 98 Schwetzingen, die mit 0:4 gegen Friedrichstal verlieren, und die des FV Brühl (1:4 gegen Sandhofen).

Beim Spiel der zweiten Brühler Mannschaft kommt es indes zu einer 40-minütigen Unterbrechung: Nach einem Zusammenprall hat sich der Feudenheimer Spieler Michael Hopfauf Schien- und Wadenbein gebrochen. Der Krankenwagen transportiert den verletzten Akteur ab. Brühl kommt nicht in seinen Rhythmus und verliert schließlich mit 1:3 gegen den ASV. mjw

