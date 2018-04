Anzeige

Eine desolate Vorstellung bot Eppelheim im Spiel der Fußball-Landesliga beim VfB St. Leon und musste eine auch in dieser Höhe verdiente 0:4-Niederlage einstecken.

Die Gastgeber setzten Eppelheim von Anfang an unter Druck. Bereits in der 5. Minute lag das 1:0 in der Luft, aber der junge Eppelheimer Torwart Nikolas Dawid konnte noch mit dem Fuß klären. Es dauerte bis zur 38. Minute, ehe St. Leon aus der Überlegenheit Kapital schlagen konnte und durch Dennis Gerber mit 1:0 in Führung ging. Bereits vier Minuten später gelang Oliver Bitz das 2:0. Bis sich Eppelheim von diesem Schlag erholen konnte, erhöhte Dennis Gerber kurz vor der Pause sogar noch auf 3:0. Auch nach der Pause lief bei Eppelheim wenig zusammen, und St. Leon gelang erneut ein Treffer durch Oliver Bitz zum 4:0 (50.). Die Hausherren schalteten zwei Gänge zurück, kontrollierten aber weiterhin das Geschehen. rb

Eppelheim: Dawid, Karlein, Huber (53. Treiber), Neusser, Ünlü (62. Pölzer), Gomez (54. Beisel), Weiss, Hillger, Marinkas, Martin, Haubrich (54. Schreckenberger).