Gerechtes Unentschieden

Dass die TGS Pforzheim II beim Rückspiel in Eppelheim anders auftreten würde als in der Verbandsliga-Vorrunde – der TV Eppelheim hatte dort einen Kantersieg gelandet – war jedem klar, der die Entwicklung der jungen Handballer verfolgt hat. So war das Heimteam durchaus gewarnt, zumal es auf den noch verletzten Toptorschützen Mirko Hess und Kreisläufer Simon Stroh verzichten musste. Dass mit der erneuten Verletzung von Dominik Sommer im Verlauf des Spiels zusätzlich ein weiterer Routinier ausfiel, erklärt vielleicht, dass doch zu viele Fehler im Angriffsspiel gemacht wurden, so dass am Ende ein 27:27 (13:14) zu registrieren war, das dem Spielverlauf durchaus gerecht wurde.

Dabei begann die Partie recht vielversprechend aus TVE-Sicht, fanden sich doch immer wieder Lösungen gegen die offensive Abwehr der Gäste (5:3/10.). Doch erste technische Fehler nutzten die Pforzheimer zum Ausgleich sowie eigener Führung, und von nun an blieb das Geschehen bei wechselnden Vorteilen meist ausgeglichen.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die TGS zunächst auf drei Tore ab (15:18), aber ein 5:0-Lauf bescherte dem TVE einen Vorsprung, der nur deshalb nicht vorentscheidend war, weil folgende beste Chancen nicht genutzt wurden und Ballverluste dem Gegner die Rückkehr ins Spiel ermöglichten. So war die Begegnung bald wieder ausgeglichen und in der Schlussphase sogar die TGS am Drücker. Aber Sebastian Scheffzek rettete mit seinem fünften Treffer kurz vor Schluss das Remis.

Stotz in Bestform

Er, Christopher Föhr und vor allem der in Bestform befindliche Spielmacher Philipp Stotz waren die Garanten des Punktgewinns, der durchaus verdoppelt hätte werden können, wenn nicht 18 Ballverluste und technische Fehler zu Buche gestanden hätten. So war Sebastian Dürr, der für den verhinderten Robin Erb die Mannschaft coachte, nicht gerade begeistert: „Es ärgert mich einfach, wenn wir nicht das auf die Platte bringen, was wir wirklich können. Wenn wir unsere beiden Konterchancen in der Schlussphase durchbringen, haben wir das Spiel im Sack.“

TVE: Kriechbaum, N. Brendel; P. Brendel, Späth, Stotz (7), Föhr (6/2), Huckele, Hofmann (1), Scheffzek (5), Marz (2), Geier (2), Dennhardt (3), Sommer (1/1). we

