Gespannt auf Didavi und Co.

Anzeige

Badstuber trifft

Innenverteidiger Holger Badstuber (23. Minute) und Erik Thommy (27.) brachten den VfB früh in Führung, Großaspach kam durch Joel Gerezgiher (42.) noch vor der Pause wieder heran. Chadrac Akolo machte für Stuttgart in der Schlussphase aber alles klar (82.).

„Es war eine klare Steigerung zu unserem letzten Testspiel in Illertissen. Unsere Organisation auf dem Platz war deutlich besser, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive“, sagte VfB-Trainer Tayfun Korkut, der seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit komplett durchgewechselt hatte. „Vor uns liegt noch viel Arbeit, aber wir sind auf dem richtigen Weg.“ ali/dpa

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.07.2018