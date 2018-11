Gestärkte Moral beim FV 08

Der FV 08 Hockenheim hat sich am vergangenen Wochenende in der Fußball-Kreisliga mit dem 1. FC Turanspor Mannheim ein wahres Spektakel geliefert. Unterm Strich stand ein 5:4-Sieg, der erst zweite Dreier in dieser Saison.

„Die Punkte, aber vor allem die Art und Weise waren wichtig für die Moral der Mannschaft“, musste FV-Trainer Manuel Muth mit ein paar Tagen Abstand zu jenem Nervenkampf noch einmal tief durchschnaufen. Beim Spielstand von 4:2 für die Türken erwischte die Hockenheimer eine Ampelkarte, doch in Unterzahl netzten die Rennstädter noch dreimal ein und kehrten den Negativlauf der letzten Wochen um. „Wir hatten mal eine Phase, da haben wir innerhalb von vier Wochen Spiele nach der 88. Minute aus der Hand gegeben und viele Punkte verschenkt“, so Muth. Dieses Mal waren es die Hockenheimer selbst, die in der 76., 79. und 91. Minute zuschlugen. „Wir waren eine Einheit auf dem Platz und dass Maximilian Maier und Adem Beyaz gleich getroffen haben, war natürlich glücklich“, freut sich Muth über seine Rückkehrer nach langer Verletzungspause.

Auch mannschaftlich sieht Muth sein Team wieder im Aufwind. Das Rückzugsverhalten nach Ballverlust, der Einsatz jedes einzelnen für den anderen und endlich auch wieder die Trefferausbeute sprechen für die Nullachter. Doch ausgerechnet jetzt warten mit der TSG Lützelsachsen und anschließend dem SC Rot-Weiß Rheinau zwei absolute Schwergewichte der Liga. Doch Muth ist dennoch nicht bang: „Die Liga ist komplett verrückt. Hier kann jeder jeden schlagen.“ Der große Aufwand, den die Hockenheimer im Spiel betrieben, die Laufleistung, die für die Umsetzung des taktischen Konzeptes vonnöten ist, spiegelt sich derzeit noch nicht in der Tabellenplatzierung wider. Vor dem kommenden Gegner von der Bergstraße offenbart Muth Respekt, aber keine Angst. „Lützelsachsen hat eine junge Mannschaft, die Spaß am Fußballspielen hat. Doch wir werden einen Matchplan haben und dafür gerüstet sein“, verspricht Muth.

Auf einen Abstiegsplatz abgerutscht sind die beiden anderen Vertreter aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Die Spvgg 06 Ketsch II kann dies noch am ehesten mit einem Erfolg gegen den Zwölften MFC Phönix Mannheim korrigieren. Der SC 08 Reilingen steht beim starken Aufsteiger FV Leutershausen vor einer schweren Aufgabe. wy

